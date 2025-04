Juanma Castaño reacciona al problema de Ancelotti con Brasil y su adiós al Real Madrid: "Qué complicado"

El futuro de Acelotti en el Real Madrid está más fuera que dentro por la mala temporada del equipo. El Real Madrid ya ha perdido dos finales contra el Barcelona, la primera la de la Supercopa y la segunda hace tan solo unos días en la Copa del Rey. Pero eso no es todo porque también fue eliminado de la Champions League en cuartos de final contra el Arsenal.

Ahora tan solo le queda por delante la Liga, donde está a cuatro punto del Barça y a la espera de jugar el último Clásico de la temporada. Hay que recordar que en el balance actual, los de Hansi Flick se llevan todos los Clásicos de la temporada.

CORDONPRESS Carlo Ancelotti, durante la final de la Copa del Rey

En este momento, el acuerdo definitivo entre Calo Ancelotti y la Confederación Brasileña de Fútbol sigue sin producirse. Tal y como avanzaba Relevo y confirmó Miguel Ángel Díaz para 'El Partidazo de COPE', parece que la Confederación Brasileña pretendía ya que en este viaje a Londres, o que incluso a lo largo del día, en Madrid, Ancelotti firmara ya su nuevo contrato con Brasil. Algo que no se ha llegado a producir y a los brasileños no les ha sentado bien.

la reacción de juanma castaño

En 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño analizó el momento por el que está pasando el entrenador italiano. De hecho, Miguel Ángel Díaz no pudo afirmar que Ancelotti pueda terminar la temporada con los blancos porque "no hay muchos efectivos. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que si el Real Madrid saca un punto de seis en las dos próximas jornadas... A lo mejor el Madrid quiere poner fecha de salida. Yo ahora no lo veo nada claro".

"Ya no disimulan. Igual no acaba la temporada si se le tuerce la liga. Deciden rescindir antes. Había una especie de discreción, y ahora ya se ha acelerado", afirmó Palomar.

Por su parte, Juanma Castaño cree que "no puede terminar así el entrenador más laureado del Real Madrid". Además, aseguró en 'El Partidazo de COPE' que era un momento muy "complicado".

canales de WhatsApp

