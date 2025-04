Maffeo vuelve a la carga: "Yo me tiro un pedo y salgo en Real Madrid TV"

Maffeo ya es una 'persona non grata' por los aficionados del Real Madrid. Una situación que ha llegado después de todos los piques que ha tenido con Vinicius cada vez que el Mallorca y el Real Madrid se enfrentaban. De hecho, el lateral nunca ha ocultado su mala relación con el brasileño o con Bellingham.

Este martes, el hispano-argentino ha vuelto a la carga y ha puesto el foco en Real Madrid TV, televisión oficial del club blanco. "Yo me tiro un pedo y salgo en Real Madrid TV, tengo un programa personalizado ahí. Me da igual lo que digan, hablando mal, me la suda. Yo los pongo a bailar cuando quiero", afirmó en el podcast D-Lokos.

Alamy Stock Photo



"No me considero antimadridista porque no me afecta lo que haga el Madrid. En una final con el Barça, voy con el Barça, pero contra el Arsenal me da igual. Si pasan, felicidades. No soy antimadridista, pero los jugadores del Madrid no me caen bien, no es un secreto. No es que el Madrid me caiga mal, me caen mal los jugadores del Madrid porque son irrespetuosos según mi forma de verlo y las experiencias que he tenido con ellos", terminó de decir sobre este tema.