Álex Márquez, en El Partidazo de COPE: "Si Marc y yo llegamos a la última carrera con opciones del Mundial, habría más guasa que nunca entre nosotros"

Juanma Castaño habló con Alex Márquez, después de ganar el GP de Jerez y ponerse líder del Mundial de MotoGP: “Si me hubieran preguntado dónde me gustaría ganar la primera, hubiera dicho Jerez sin duda, es la mejor carrera del año, donde mejor se siente a la afición, por la historia que tiene... Disfruté cada vuelta. Cuando me estaba poniendo el mono le dije a mi asistente 'hoy es el día'. Es de esos días en que lo tienes todo en la mente”.

Sobre lo fuerte que comenzó en Jerez, reconoció que “había ganas, un poco demasiado. La moto pesa mucho porque va llena de gasolina y cuesta más controlar, pero tras la caída de Marc vi que tenía que ir hacia delante”. Y sobre la caída de su hermano, nos contó cómo lo vivió: “Era en una de las curvas donde él era más fuerte, a lo mejor se relaja. Ahí dije 'aprovéchalo'. En carrera no pensé en que era mi hermano, y vi luego en las pantallas que había acabado la carrera y que estaba bien”.

Juanma le preguntó por si toma decisiones distintas en la carrera por ser su hermano: “Ya lo viste en la primera vuelta. Lo conozco y sé qué ritmo tiene, si está guardado, … y si sabes que el de delante va más rápido, no vas a perder el tiempo adelantándole. Es lo positivo, le conozco y sé qué va a hacer en cada carrera. En la vuelta de honor me dejó que fuera protagonista, cosa que agradezco”.

EFE Marc Márquez y Alex Márquez han quedado primero y segundo en la carrera sprint de MotoGP en Jerez.

Álex es ahora mismo el líder del Mundial pero sigue diciendo que “es anecdótico porque Marc está a un punto con dos ceros; él es superior, marca el ritmo y la dinámica del campeonato. Si estuviera a la par de nivel en pista, no tendría duda de que podríamos luchar, pero me falta”.

También nos contó cómo es su vida viviendo con su hermano en la misma casa: “Es una vida muy normal. Tenemos su ala y yo tengo mi parte, dejo espacio y no estamos siempre juntos. En Madrid estoy bien porque lo tengo todo muy a mano y no pierdo el tiempo. Sí que discutimos, con tonterías, pero los enfados duran diez minutos. Yo por él tengo admiración; tengo el mejor ejemplo en casa. Cualquiera del paddock querría saber todos sus secretos para saber dónde ha llegado”.

Juanma Castaño le preguntó por qué haría si llegan a la última carrera con los dos con opciones de ganar: “Creo que sería todo igual. La guerra psicológica empieza desde que naces, me hacía putadas sobre putadas porque yo era el pequeño. Si llegamos a la última carrera con opciones de ganar del Mundial los dos, habría más guasa que nunca. No me imaginaba estar así y haber compartido dos pódiums.. si me lo dices al princpio del Mundial, no me lo creo, y si me dices que sería líder del Mundial, te hubiera dicho 'estás loco'”.

Por último, Álex nos habló del punto débil de su hermano y de la lucha que está teniendo con Bagnaia: “El punto débil de Marc es su manera de ser, y yo como hermano lo conozco y sé cómo picarle. Si algún día lo digo, es cuando no esté corriendo. Bagnaia está sufriendo pero se está yendo más rápido que el año pasado con la misma moto. Es dos veces campeón del mundo y en cualquier momento te hace 'click', coge confianza y te empieza a ganar carreras. No hay que darle por muerto”