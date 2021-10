El truco de la moneda que te ayudará a tomar las mejores decisiones

En estos tiempos de cambio donde el teletrabajo está tomando protagonismo puede que muchas personas estén planteando cuestiones como dónde vivir o qué cambios realizar para adaptarse a la nueva normalidad. Ixi Ávila, coach de Inteligencia Emocional, comparte sus tips para aprender a tomar mejores decisiones:

1. Tus valores son tu brújula

Está probado que las personas que conocen sus valores tardan menos tiempo en tomar decisiones y sus decisiones son más estables y menos cambiantes. Sin embargo, las personas que desconocen sus valores suelen ser más indecisas y cambian de decisión más fácilmente. Alinea tus decisiones a tus valores y te sentirás mejor.

2. Piensa fuera de la caja: ¿Qué creencias te están limitando?

Quizás lo que habías pensado que debías ser no tiene porque ser así. En vez de plantearte elegir entre ‘esta opción o la otra’ busca maneras creativas de encontrar la mejor combinación de todas las posibilidades.?

3. Escríbelo todo

Es muy importante poner las decisiones en papel para no entrar en bucles de pensamiento. La idea es no tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Escribir te ayudará a ganar claridad y tomar mejores decisiones.?

4. Prueba primero

Antes de tomar una decisión decisiva crea una experiencia simbólica para ver cómo te sentirías. Antes de mudarte al campo alquila un airbnb durante un par de semanas y haz las cosas que harías si vivieras ahí.?

5. Comprométete al 100%

A menudo cuando tomamos una decisión importante cometemos el error de tomarla a medias. En vez de darle una oportunidad a mi relación, me comprometo a medias y luego me sorprendo cuando no funciona. Una vez que hayas elegido, comprométete totalmente aunque sea durante un periodo determinado de tiempo.?

6. Lanza una moneda

Si ninguno de los tips anteriores te ha servido, lanza una moneda al aire y antes de descubrir que ha salido tu corazón te dirá ‘Por favor que sea esa opción’, es por ahí.