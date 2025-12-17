Paula Calle, maestra de una escuela rural: "Los niños sienten la despoblación y quieren quedarse en sus pueblos"
En 'Poniendo las Calles' abordamos la realidad de los colegios rurales agrupados, con entre 700 y 800 centros en la "España vaciada". Son esenciales para mantener vivos los pueblos
Publicado el - Actualizado
2 min lectura25:45 min escucha
Paula Calle, profesora en el Colegio Rural Agrupado CRA Campos Castellanos, en Escarabajosa de Cabezas, Segovia, comparte su vivencia en 'Poniendo las Calles'. "Estamos ahora a tope con los preparativos navideños". Paula dice que hay mucho entusiasmo por las fiestas pese a los nervios de los niños
qué es un colegio rural agrupado
Paula explica que estos colegios conectan aulas por carreteras: "Un cole rural agrupado es que los pasillos son unas carreteras". Con diez alumnos de edades mixtas, se siente "maestra": "Yo me siento más maestra. Educo emociones en el respeto".
Paula fomenta la cooperación: "Me ayudo mucho de ellos y que ellos también tengan voz en clase". Actividades incluyen visitas locales: "Nos fuimos a visitar a los oficios de cada pueblo". "Fuimos a una granja, nos estuvieron explicando la ganadería, la agricultura", cuenta. Crearon un podcast 'Habla chucho que yo te escucho' para reivindicar el apodo local
relaciones y futuro en los pueblos
Paula se ve como "compañera": "Con ellos soy más compañera que maestra. Me suelo poner muchísimo más a su nivel". Trabaja la frustración y disfruta las curiosidades diarias. Con padres, es colaborativo: "Es un trabajo también cooperativo, porque ellos me cuentan cómo trabajan en casa, yo les digo a lo mejor lo que tienen que mejorar".
Viajando desde Segovia, aprecia el contraste rural: "Salgo del agobio, de los pitidos, de los semáforos y demás, a escuchar vacas, a escuchar pajaritos, a escuchar tractores". Siente la despoblación: "Ellos sí que lo sienten. Es un tema bastante recurrente en clase". Los niños desean quedarse, y Paula anima a preservar pueblos.
"van a salir ganando"
Sara, una madre, recuerda su colegio rural cerrado por falta de niños, destacando beneficios familiares y servicios modernos. Invita a compartir recuerdos, cerrando con preparativos navideños y un festival comunitario.
Estos colegios combaten la despoblación con educación personalizada. Paula concluye: "Animo a quien me escucha que les instivan en ese pueblo porque van a salir ganando".