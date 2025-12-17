Paula Calle, maestra de una escuela rural: "Los niños sienten la despoblación y quieren quedarse en sus pueblos"

Carlos Moreno 'El Pulpo' habla sobre educación con Paula Calle, maestra de una escuela rural, y Sara, madre de alumnos de una escuela rural

Paula Calle, profesora en el Colegio Rural Agrupado CRA Campos Castellanos, en Escarabajosa de Cabezas, Segovia, comparte su vivencia en 'Poniendo las Calles'. "Estamos ahora a tope con los preparativos navideños". Paula dice que hay mucho entusiasmo por las fiestas pese a los nervios de los niños

qué es un colegio rural agrupado

Paula explica que estos colegios conectan aulas por carreteras: "Un cole rural agrupado es que los pasillos son unas carreteras". Con diez alumnos de edades mixtas, se siente "maestra": "Yo me siento más maestra. Educo emociones en el respeto".

Paula fomenta la cooperación: "Me ayudo mucho de ellos y que ellos también tengan voz en clase". Actividades incluyen visitas locales: "Nos fuimos a visitar a los oficios de cada pueblo". "Fuimos a una granja, nos estuvieron explicando la ganadería, la agricultura", cuenta. Crearon un podcast 'Habla chucho que yo te escucho' para reivindicar el apodo local

Europa Press Imagen de recurso de un aula infantil.

relaciones y futuro en los pueblos

Paula se ve como "compañera": "Con ellos soy más compañera que maestra. Me suelo poner muchísimo más a su nivel". Trabaja la frustración y disfruta las curiosidades diarias. Con padres, es colaborativo: "Es un trabajo también cooperativo, porque ellos me cuentan cómo trabajan en casa, yo les digo a lo mejor lo que tienen que mejorar".

Viajando desde Segovia, aprecia el contraste rural: "Salgo del agobio, de los pitidos, de los semáforos y demás, a escuchar vacas, a escuchar pajaritos, a escuchar tractores". Siente la despoblación: "Ellos sí que lo sienten. Es un tema bastante recurrente en clase". Los niños desean quedarse, y Paula anima a preservar pueblos.

Europa Press Un cerdo en una granja

"van a salir ganando"

Sara, una madre, recuerda su colegio rural cerrado por falta de niños, destacando beneficios familiares y servicios modernos. Invita a compartir recuerdos, cerrando con preparativos navideños y un festival comunitario.

Estos colegios combaten la despoblación con educación personalizada. Paula concluye: "Animo a quien me escucha que les instivan en ese pueblo porque van a salir ganando".