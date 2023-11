Nil Moliner presenta Lugar Paraíso: "Es maravilloso ser la banda sonora de la gente"

Cada artista compone de una forma. Pero si hay algo en lo que todos coinciden es que para que lleguen las musas hay que vivir. Eso significa que hay que ser observador, pero también parte de lo que pasa. Y al cantante Nil Moliner últimamente le han pasado muchas cosas, ha estado este viernes en'Poniendo Las Calles' para presentar su nuevo álbum, dice que en este nuevo proyecto conecta tu mundo con el de los seguidores. Pero eso ocurre cuando escuchan sus canciones: "Es maravilloso ese momento en el que eres la banda sonora de las historias de mucha gente y cuando las canciones cogen otra forma y otra dimensión, es alucinante", así lo ha contado Nil Moliner en 'Poniendo Las Calles'.

Lugar Paraíso es como se llama su nuevo trabajo, pero existe de verdad o solo está en su imaginación: "Es en la imaginación, al menos como lo he escrito yo, cada uno tiene su propio lugar paraíso, yo lo he escrito desde ese sitio donde sentimos todo, queremos, amamos...", así lo ha contado Nil Moliner en 'Poniendo Las Calles'.

Aun así, Nil Moliner tiene ese lugar paraíso: "Está en la amistad y en la familia, en la gente bonita y en las buenas vibras, ahí es donde soy más feliz, siempre digo que un día feliz tiene que tener un concierto para compartir con toda la gente", así lo ha contado Nil Moliner en 'Poniendo Las Calles'.

La música en ocasiones nos invita a viajar y cuáles son los sitios a los que se debería ir para encontrar ese lugar paraíso: "Por muchos lugares, es un disco que va por muchos lugares y tiene muchos universos, te hace viajar por sitios distintos y con música muy bonita que van a descubrir", así lo ha contado Nil Moliner en 'Poniendo Las Calles'.

Según los expertos, el miedo nos hace evolucionar

Dicen los expertos que el miedo nos hace evolucionar y seguir vivos, y el cantante Nil Moliner tiene algunos: "Muchos, muchos, cada etapa tiene los suyos, unos aparecen de nuevo y otros se van, un miedo recurrente es la soledad, a mí, por ejemplo, por viajar, es un miedo recurrente, pero al final se soluciona bien. Yo, por ejemplo, había hecho paracaídas y parapente, no, cuando lo descubrí flipé porque es precioso volar y ver el mundo desde el cielo, esa sensación es alucinante", así lo ha contado Nil Moliner en 'Poniendo Las Calles'.

Aun así, el cantante tiene temporadas en las que tiene muchos miedos que le cuesta afrontar, pero al final va caminando, pero se mueve mejor en el ámbito de ir a lo loco.

Al tener tantos compromisos no tiene mucho tiempo libre, pero cuando lo tiene lo gestiona bien: "Mi tiempo es agenda total, cuando me reservo tres días por asuntos personales, se cambia porque tengo más cosas, pero bueno, es así, tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta, pero tiene esta parte amarga que no tengo mucho tiempo para los míos. Me gustaría tener más tiempo para viajar con mi familia y mis amigos", así lo ha contado Nil Moliner en 'Poniendo Las Calles'.