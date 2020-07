‘Médico de familia’ mezclaba escenas humorísticas con situaciones trágicas.

‘Médico de Familia’ se emitió, en Telecinco, entre el 15 de septiembre de 1995 y el 21 de diciembre de 1999; finalizó su emisión tras 9 temporadas y 119 episodios que mantuvieron enganchados a una media de 7 millones 524 mil espectadores. De hecho, en aquella época se convirtió en la serie más vista de toda la historia de la televisión española.

Pero no solo triunfó en nuestro país, también llegó a otros como Noruega, Bélgica, Alemania, Rusia, Finlandia, Portugal e Italia que, por cierto, la versión italiana estuvo emitiéndose hasta el 24 de noviembre de 2016 (y allí también se hizo también con cifras exorbitadas de audiencia).

El periódico “El Mundo” llegó a publicar que “el secreto de ‘Médico de Familia’ no estuvo en gustar a todos, sino en no desagradar a nadie. Lo que sí es cierto es que la ficción no solo presentaba escenas humorísticas, también trataba situaciones trágicas, esperanzadoras e incluso realistas. Eso, mezclado con la cercanía de los personajes y las propias historias (que eran muy sencillas) fue lo que logró que fuera considerada como una de las mejores series de la televisión española por varias generaciones distintas.