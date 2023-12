El gran gesto de un taxista de Madrid cuando recoge a una turista de Colombia para ir al aeropuerto: "Gratis"

Como cada año, las fechas previas a la Navidad son un ir y venir de cenas de empresa, encuentros familiares y turistas desplazados desde otras partes hasta la capital. El meme que circula por las redes sociales reza que en España hay más cenas de empresa que empresas. Y, aunque muchas citas se hayan adelantado a noviembre, semana pasada es la marcada en rojo por la hostelería porque se concentra la mayoría de los eventos corporativos. Los taxistas vivieron estos días un auténtico caos, como confesaba José Manuel a Carlos Moreno 'El Pulpo', pero también hubo lugar para historias positivas.

A veces no es posible viajar en avión a un destino determinado sin tomar, al menos, un vuelo con escala. Otras veces, si existe vuelo directo a la ciudad deseada, pero este tiene un precio mayor, los viajeros deciden hacer escala en los aeropuertos más convenientes con el fin de ahorrar gastos en sus vacaciones. Hacer una conexión por primera vez suele generar incertidumbres como las que tuvo una turista de Colombia en Madrid que relató este taxista oyente de Poniendo las Calles y que conmovió a la audiencia del programa que une El Partidazo de COPE con Herrera en COPE.

Una turista de Colombia

Mientras hay personas que ven los vuelos con escala como un inconveniente, otras los ven como una gran oportunidad: sirven para ahorrarse dinero, para estirar las piernas e incluso para conocer otra ciudad y añadirla al itinerario del viaje. El 37 por ciento de los viajeros prefiere esperar más de 4 horas en una escala para ahorrarse 180 euros, y ese porcentaje en los mileniales aumenta hasta un 55 por ciento, según la compañía OAG. Hay quien apuesta por añadir otro destino al itinerario para ver dos sitios por el precio de uno.





Hay compañías que son famosas por las ventajas de sus escalas, como Icelandair, por ejemplo. Icelandair tiene una política que permite al pasajero hacer escala de hasta siete noches en Reikiavik sin coste extra. Así, los viajeros pueden aprovechar y visitar una ciudad que quizás no habían pensado visitar. Emirates es otra compañía que anima a sus pasajeros a incluir una escala en su itinerario. Ofrecen un paquete de escala organizado para quienes deseen pasar un día en la ciudad de Dubái. En el caso de esta turista, se trataba de un enlace obligatorio.

"Gratis"

"Hoy he llevado a una chica al aeropuerto. Era de Colombia, venía de Valencia y la chica iba a estar toda la noche en el aeropuerto, hasta las 10 de la mañana que le sale el avión". Recalca en Poniendo las Calles que "se volvía a Colombia" y le hizo una confesión: "No conozco Madrid, ¿cómo está?". José Manuel le respondió que "está precioso y tal", a lo que esta le señaló que "tenía que estar en el aeropuerto" y el profesional le preguntó si iba "a estar, desde las 11 de la noche hasta las 10 de la mañana, en el aeropuerto".

La mujer colombiana le respondió afirmativamente, ya que "no tengo otra, no conozco a nadie". Entonces, José Manuel tomó una decisión, como le confiesa a Carlos Moreno 'El Pulpo': "Me la he llevado a ver las luces de Madrid, gratis, sin cobrar nada más que la tarifa que hay, y con eso le he recorrido Madrid para que vieran las luces... Más contenta...". El presentador le preguntó que cuál fue su reacción y explicó que "alucinado": "Yo la iba viendo con el retrovisor y solo verle la cara, con eso hoy me voy a ir a dormir, vamos, con las espaldas más grandes que nadie".