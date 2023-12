Se va de cena de empresa, pierde la ropa y termina pidiendo ayuda a sus vecinos: "Necesito rellenar lagunas"

Estamos habituados a los conflictos dentro de las comunidades de vecinos. Carteles en los portales quejándose del ruido, de basura en zonas comunes, de actos incívicos dentro del edificio, robos o cualquier otra actividad que esté relacionada con la convivencia. Lo que está claro es precisamente: la convivencia no es nunca fácil y muchas veces hay que hacer de tripas corazón porque, en el fondo, nuestros vecinos lo seguirán siendo, salvo algún que otro cambio imprevisto.

No obstante, hay otras en las que no hay conflictos (o no se evidencian en público) y en las que incluso hay buen ambiente. Un ambiente distendido, simpático e incluso amable, en el que los propietarios se ayudan los unos a los otros. Esto es lo que le ha ocurrido a un hombre de País Vasco, quien salió de cena de empresa y tras una serie de desdichas por el camino, tuvo que poner un cartel en la zona común de su edificio pidiendo ayuda a sus vecinos. La simpática carta ha llamado la atención de muchos usuarios.





Se va de cena de empresa, pierde su ropa y pide ayuda a su comunidad de vecinos

Gracias a la cuenta de X @LiosdeVecinos tenemos la oportunidad de conocer diversas historias y conflictos dentro de las comunidades. En este caso, como ya venimos contando, hemos dado con el amable cartel de este hombre vasco. "¡Hola, vecinos!", escribe.

"El viernes tuve mi primera cena de empresa, y la cosa se me fue un poco de las manos. Cuando desperté al día siguiente no encontraba mi ropa, y puse mi casa patas arriba buscándola", relata. A continuación, confiesa que aquello no tuvo éxito. "Llevo todo el fin de semana dándole vueltas, ¡creí que había vuelto a casa desnudo esa noche!", escribió.

Seguidamente, desvela que uno de sus vecinos encontró sus prendas y se las devolvió: "Quiero dar las gracias al vecino/a que la encontró y la dejó en el portal, pero necesito saber dónde la encontraste para rellenar lagunas y zanjar la historia".

Finalmente, pide amablemente a la persona que lo hizo que escriba debajo "el lugar donde encontraste mis cosas".

Junto a esto, este hombre dibujó un pequeño cuadrado en blanco pensado para que el vecino en cuestión lo rellene, a la espera de conocer qué ocurrió y dónde encontró su ropa, como dice, "para rellanar lagunas". A todo esto, agrega una pequeña chapa metálica amarilla con una gran sonrisa y un emoticono dibujado con rotulador con una cara contenta junto al último "muchas gracias" del cartel.





El mensaje ha recibido decenas de 'me gusta' y algunos comentarios aplauden el simpático cartel. "La chapita de la cara feliz me encanta", escribe uno. Una historia que ha generado mucha curiosidad: "Quiero segunda parte" o "¿Y no sabemos cómo acabó? Queremos la contestación", agregan otros dos.





Se queja porque no cierran bien la puerta de su edificio y la respuesta de su vecina acapara toda la atención

Este ambiente, a priori, distendido, no es la tónica que se vive en todas las comunidades. Hace poco, y gracias de nuevo a @LiosdeVecinos, vimos la queja de uno de los propietarios y rogaba "no abrir la puerta de la calle a personas desconocidas". El motivo que da, según recoge el papel puesto en la zona común del edificio, es que "ya han intentado abrir alguna puerta de este edificio".

Hasta aquí parece una solicitud más a toda la comunidad de vecinos. Lo sorprendente llega cuando otro vecino del edificio respondía a este primer cartel con un segundo, a modo de información adicional: "Y se cuelan indeseables que se dedican a robar los felpudos".





A continuación, agrega: "Ya les vale, que me encantaba el que tenía".