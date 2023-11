'Crónicas perplejas': “Es divertido ver a un guiri comiéndose las gambas con cuchillo”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

La primera vez que fui a Italia busqué en la carta de todos los restaurantes los espaguetis a la boloñesa, que es uno de mis platos preferidos, y no los encontré en ninguno. Qué tipo de estafa es esta, pensé.

Tengo un primo que fue a Pekín y me mandó un mensaje inquietante que decía: “Antoñín, en China no comen comida china. Aquí comen otra cosa”.

En México los nachos no se llaman nachos. Se llaman totopos. La gente está muy loca en el extranjero. Tuve una novia alemana que bebía cocacola con cerveza. En Escocia me comí una chocolatina Mars rebozada y frita.

Nuestra venganza es llamar paella a cualquier cosa que lleve arroz. Y también es divertido ver a un guiri comiéndose las gambas con cuchillo y tenedor o intentando sacar en vano al caracol de su concha con un mondadientes en un puestecillo de Córdoba.

Siempre he sido un turista prudente. No soy de esos que se intentan bañar en la Fontana di Trevi ni huelen el vino antes de beberlo en los barecitos de la Toscana. Me gusta confundirme con la muchedumbre y hacer fotos a todo. No manoseo las cosas en las tiendas ni me meto en barrios ni en pueblos raros para decir eso que dicen los turistas listillos: “Si no fuiste al bar de Helga en Lübben a comer codillo es que nunca has estado en Alemania”.

Ya lo dijo Elgozy: “Hacer turismo es viajar muy lejos en busca del deseo de volver a casa”. Quien iba a decir que los mejores espaguetis a la boloñesa que he probado en mi vida se hacen en una cocina sevillana en la avenida de Pino Montano. Ver para creer.





