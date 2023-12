Un hombre con Alzhéimer se desorienta en pleno vuelo y así reaccionan el resto de pasajeros: "¿Quiénes sois?"

La enfermedad con Alzhéimer es muy dura y, por este motivo, es fundamental contar con el apoyo necesario para tener una vida lo más normal posible y con todos los apoyos. Un ejemplo de ello es lo que ocurría en pleno vuelo.

Una pareja de adultos estaban esperando a llegar a su destino. Todo parecía ser un trayecto como otro cualquiera. Hasta que la mujer quiso ir al baño. En ese momento, su marido, que sufre alzhéimer, se desorientó. Víctima de los nervios, se vio encerrado y quiso buscar la salida. No sabía donde estaba.





"Tiene que haber una puerta por algún lado", decía el hombre al que se le puede escuchar en un vídeo que se ha convertido en viral y tiene más de 15 millones de reproducciones en TikTok. El resto de viajeros trataban de reconducir la situación y ayudarle, y el hombre no entraba en razón.

"¿Quiénes sois? Sé perfectamente que no debería de estar aquí, ¿por qué me estáis mirando así?", no paraba de decir este señor, visiblemente nervioso al ver al resto de pasajeros mirándole con sorpresa.

No había forma de calmarle. De hecho, su esposa llegó y seguía intranquilo hasta que, de pronto, todo cambió. 'You are my sunshine' (que en español significa "eres mi sol"). Así, el hombre comienza a relajarse. El resto de pasajeros, al ver que las acciones de la mujer surtieron efecto, tomaron la siguiente decisión: cantar con ella.

Este señor, por suerte, se relajó.

Ildefonso, enfermo de Alzhéimer en COPE: "Un día todo explota, pero tengo sueños, quiero ser abuelo"

Hace escasos días, pudimos descubrir de primera mano como es el día a día de un enfermo de Alzhéimer. Ildefonso pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Ildefonso tiene 64 años y vive en Logroño. Hace seis años, una mañana de camino al trabajo, le ocurrió algo que le cambió la vida. Todavía tiene muchos sueños que cumplir.





Eran las cinco y media de la mañana cuando se dio cuenta de que había tomado la carretera equivocada y dio la vuelta con el coche en medio. Por suerte, no ocurrió nada. Sin embargo, cuando llegó al trabajo, cayó en la cuenta de la que podía haber liado y decidió contarlo a su familia.

Este logroñés llevaba 32 años trabajando como responsable de compras de alimentación. Un día, el trabajo comenzó a hacérsele más pesado, le costaba más, era menos ágil. Decidió trabajar una hora más cada jornada para seguir el ritmo, hasta que un día vivió este episodio al volante. Este momento hizo que le saltaron todas las alarmas, y decidió acudir al médico. Le detectaron Alzhéimer. Puedes escuchar aquí la entrevista completa.

Desde ese momento, han pasado seis años y ha querido compartir su testimonio en 'Herrera en COPE' para dar voz a esta enfermedad neurodegenerativo y explicar cómo se puede vivir como cualquier otra persona aun padeciendo esta patología tan dura.

El Alzhéimer y otros tipos de demencia afectan a más de 4,8 millones de personas en España, entre enfermos y familiares, cuidadores, con 1,2 millones de afectados directos y supone un coste anual de 35.000 millones de euros. El Alzhéimer representa más del 60% de la dependencia en nuestro país. Y, gracias a la inteligencia artificial, puede detectarse desde que se producen determinados cambios en el modo de hablar, en el sueño o los movimientos al caminar. Todo esto puede ser crucial en el diagnóstico temprano de la enfermedad.