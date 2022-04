El detalle que debes revisar en tu coche antes de viajar en Semana Santa con el que ahorrar al echar gasolina

Un día más, nuestro experto en motor, Alfonso García, visita 'Poniendo las calles' para explicar las principales novedades en el mundo de la automoción con consejos y noticias que siempre son interesantes para cuando te pongas al volante.



En primer lugar, contamos que se han aprobado las nuevas normas de la Unión Europea para mejorar el nivel de servicio y de seguridad de las zonas de aparcamiento para camiones. En concreto, la Comisión Europea acaba de publicar el reglamento que establece el nivel mínimo de servicio que las áreas de estacionamiento seguro deben ofrecer a los conductores profesionales.

Esto incluye instalaciones sanitarias amigables, opciones de compra y consumo de alimentos y bebidas, conexión a internet, suministro de energía y puntos de contacto de emergencia. Las nuevas normas definen cuatro niveles de seguridad que se utilizarán para certificar áreas de estacionamiento, tanto nuevas como ya existentes, que sean seguras y protegidas para que los camioneros hagan su descanso legal obligatorio. Además, alertan de que faltan unas 100.000 áreas de descanso sobre un total de 300.000 plazas disponibles a día de hoy en la Unión Europea.

Audio





Novedad importante para los conductores de furgonetas

Por otro lado, llega una novedad importante para los conductores de furgonetas. En concreto, las eléctricas de hasta 2.500 kilos ya no necesitan tarjeta de transporte. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva normativa para el transporte de mercancías por carretera. Actualmente, aquellos conductores de furgonetas que superen las 2 toneladas debían llevar la tarjeta de transporte, pero se ha aprobado la modificación de la normativa de los vehículos que precisan tarjeta de transporte.

La excepción llega para las furgonetas eléctricas para compensar el sobrepeso de las baterías. Por ello, el Ministerio de Transporte autoriza que las que pesen más de 2 toneladas, pero menos de 2,5 están exentas de utilizar la tarjeta de transporte.

?? Ahorrar en la declaración de la Renta



?? Estos son los gastos relacionados con tu coche que te puedes desgravar https://t.co/STDnrOD0dc — COPE (@COPE) April 11, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Revisa la presión de tus neumáticos antes de salir de viaje

Por último, en plena Semana Santa, se estima que, tres de cada diez vehículos que circulan por las carreteras españolas estos días, lo hacen con neumáticos en mal estado. Un dato realmente preocupante, de que alertan desde la asociación nacional de distribuidores e importadores de neumáticos en España, que además insiste en que más de la mitad de los vehículos circula con neumáticos sin la presión adecuada.

Por ello, Alfonso García nos recuerda que es muy importante revisar la presión del aire de las ruedas en frío, antes de salir de viaje y de manera periódica y no olvidarnos de la de repuesto. Junto a ello, debemos comprobar su estado, es decir, que no presenten cortes, deformaciones, un desgaste irregular, daños o signos de envejecimiento y no circular con el dibujo con una profundidad inferior a 1,6 milímetros. Por último, nuestro experto añade que una baja presión de inflado aumenta el consumo de combustible y el riesgo de reventón, dos motivos esenciales para revisar los neumáticos antes de tu viaje de esta Semana Santa.