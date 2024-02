¿Te acuerdas de cómo se ligaba antes de la aparición de las redes sociales?: "Nosotros no teníamos el like"

El amor es el protagonista de la mayoría de nuestras emociones. Es quien rige el mundo. Es verdad, que en fechas como San Valentín puede resultar caro. Pero gracias al amor vivimos diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida, unas en dirección a la felicidad y otras en las que nuestros pilares se derrumban.

Hoy, en Poniendo las Calles, nos ha visitado un grupazo, "Tu otra bonita", la banda formada por Héctor Lacosta, Félix Vígara y Alberto Vallecillo, cuyo último trabajo, "¿Quieres rollo?" lo ha dedicado a las diferentes manifestaciones del amor. Porque, como algo que está vivo, el amor cambia y se adapta a las nuevas circunstancias.

¿Quieres rollo?

Esta pregunta es muy común en el mundo del ligoteo nocturno o en un kebab. Pero no lo hemos puesto por estas 2 razones. Así es como se llama el nuevo álbum de "Tu otra bonita". Y es que es un proyecto que tiene como eje principal, como temática más relevante, al amor. El amor dedicado a los familiares, cónyuges, amigos... En definitiva, a las personas que amamos.





Pero claro, ¿qué les ha llevado a hablar de esto?: "Al final, el amor lo envuelve un poco todo. Estamos impregnados de amor por todos los lados. Y nosotros siempre hemos hablado del amor, del disfrute, y este tema es un poco el que rige nuestras vidas. También el desamor, claro, el amor en sus formas tanto positivas como negativas".



La importancia del amor

Forma parte del triunvirato, de la famosa lista de cosas necesarias para vivir cómodo y a gusto: Salud, dinero y amor. Podríamos decir que los 3 juegan un papel importante en nuestras vidas, pero sin el amor, faltaría esa chispa que da el despertar al lado de la persona que más quieres o las discusiones por tonterías.

Y es verdad que el mundo de la música sería impensable sin amor. ¿Cuántas canciones se habrán compuesto tras un desamor? ¿O cuántos artistas se habrán animado a escribir o componer tras enamorarse?: "No sabemos que sería la vida sin amor. Incluso no sé si existiría la música. El otro día me puse a pensar sobre ello, y es que el amor es uno de los motores más importantes del mundo, por no decir el que más".

El cambio de la forma de ligar

La aparición de las redes sociales nos ha convertido a todos en ligones virtuales. Ya no es tan común acudir a un bar, a un parque o a cualquier lugar público y entablar conversación con un desconocido. Ahora, si salimos de fiesta, es muy probable que, previamente, hayamos hablado por alguna red social con la chica o el chico con el que nos vamos a encontrar.





Sin embargo, los integrantes de "Tu otra bonita", han querido reivindicar de alguna manera en su nuevo álbum esta forma de ligar ya un poco extinta: "Este disco nos lleva a los años 90, cuándo nosotros éramos adolescentes y descubrimos o nos iniciamos en el amor que era cuando estabas en una discoteca o en un parque, te gustaba una chica y le decías a tu amigo, porque no te atrevías a ir tú, y tu amigo le decía si quería rollo contigo. Nosotros no teníamos el like".