El cómico Joan Natzari habla con Siri de desamor y tartamudez en el Teatro Fígaro

Marcos Domínguez Oliveros

El cómico Joan Natzari, ganador del concurso 'El Mejor' en Telemadrid, habla con una inteligencia artificial de desamor y de la tartamudez que padece en 'Oye Siri, Dime Joan', que estrena en el Teatro Fígaro de Madrid los próximos 21 y 28 de enero y 4 y 11 de febrero.

"La idea de montar este 'show' empezó una vez que estaba tomando algo con amigos y empezamos a jugar con Siri", cuenta Natzari durante una entrevista con EFE. "Me enganché al hablar con ella, y sin haberme dejado terminar la frase, me contesta: no te he entendido", dice entre risas el comediante.

Todos sus amigos se empezaron a partir de risa, según cuenta. "Hasta un teléfono se ríe de ti, me decían de broma". Un tiempo después de aquello, Natzari pensó que era buena idea incluir al asistente virtual en su monólogo dando lugar así a 'Oye Siri, Dime Joan' en el teatro Llantiol en Barcelona en el que estuvo actuando dos años.

Por aquel entonces, el cómico tuvo un desamor que aprovechó para escribir de sus "penas" y desahogarse. Por eso, durante este espectáculo Siri se convierte en la "amiga" de su soledad.

"Ese momento en el que te quedas solo en casa porque te han dejado y lo único que tienes es tu teléfono y acabas hablando con Siri", explica sobre su compañera de escenario, la asistente virtual de Apple que le obliga a hacer cosas que no quiere hacer.

Uno de los temas que trata durante este monólogo y que es una insignia de Joan Natzari es la forma que tiene de tratar su tartamudez a través de la comedia como una forma de expresarse libremente y de visibilizar su disfemia.

"Cuando eres pequeño optas por no hablar, por no expresarte debido al miedo o la vergüenza", explica el cómico. A través de los monólogos, cuenta que ha encontrado una forma de mostrar cómo vive un tartamudo que hace comedia para que la gente pueda empatizar con esta realidad. Ahora, Natzari reivindica el valor de seguir adelante con ilusión y "sin ningún tipo de prisa".

Joan Natzari, nacido en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) en 1994, empezó a hacer comedia después de haber visto un monólogo de Dani Rovira cuanto tenía 14 años con el que empatizó. En ese momento, pensó que él también quería hacer reír a la gente "tanto y tan seguido", cuenta. EFE

