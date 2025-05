Lo que nunca se ha contado de 'Solo pienso en ti': la historia de amor que Víctor Manuel convirtió en canción

Oviedo - Publicado el 15 may 2025, 13:45

Corría el año 1978 cuando la música llevó a Víctor Manuel (Mieres, 1947) hasta Córdoba para dar un concierto en Montilla. Allí cayó en sus manos un periódico local donde leyó una noticia sobre Antonio y Mari Luz, dos treintañeros que se habían enamorado en una residencia de Cabra y querían casarse. “Si estamos de acuerdo, lo primero es hablar con el cura”, le dijo el novio a la novia sin pensar que su amor pudiera estar rodeado de barreras y tabúes por el hecho de ser personas con discapacidad. Ellos sentían hormigas por los pies y paseaban por el jardín sin más preocupación que la de estar juntos. La sociedad que los rodeaba, sin embargo, no veía con buenos ojos esa relación. Esa historia conmovió a Víctor Manuel y le llevó a escribir una de sus canciones más famosas y queridas por el público. Así nació 'Solo pienso en ti' que casi medio siglo después ha inspirado el documental con el mismo título dirigido por Hugo de la Riva y estrenado en el festival musical IN-EDIT Gijón.

EFE/Román Ríos Víctor Manuel con Mari Luz y Antonio

LOS PROTAGONISTAS

Antonio y Mari Luz han saltado, sin proponérselo, de la música al cine. Ellos son los protagonistas de la cinta en la que también tiene un papel relevante el cantante asturiano. Junto a ellos aparecen trabajadores de la residencia cordobesa de Cabra, donde la pareja se enamoró. La España de aquella época de finales de los 70 es recreada por el acto Antonio Resines, el periodista Iñaqui Gabilondo o músicos como Joaquín Sabina, Miguel Ríos o Joan Manuel Serrat, todos ellos son buenos amigos de Víctor Manuel.

EL AMOR TRIUNFÓ GRACIAS A UN MÉDICO

Si aquella historia de amor triunfó, si Antonio y Mari Luz pudieron casarse y tuvieron tres hijos, fue gracias del médico Juan Pérez Marín que luchó por los derechos de las personas con discapacidad intelectual en una época en la que estas eran marginadas y relegadas a instituciones sin apenas opciones de integración. Fue Víctor Manuel quien puso sobre la pista de Marín tanto al director del largometraje, Hugo de la Riva, como al productor Gabriel Castaño. El doctor, ya fallecido, hizo posible que pudieran estar juntos y luchó por sus derechos, ha relevado en una entrevista en COPE de la Riva.

EFE/Juan González Víctor Manuel en Gijón

MARI LUZ Y ANTONIO SIGUEN ENAMORADOS

Concentrar todas esas vidas y sentimientos en torno a una canción y reflejarlo en un documental de 75 minutos de duración no ha sido tarea fácil para Hugo de la Riva. “Ha sido un reto y una responsabilidad, es una canción muy querida y queríamos prolongar el sentimiento que evoca y descubrir cosas que no se sabían”, ha contado el director. Agradece la colaboración, la energía y hasta la ingenuidad de Antonio y Mari Luz por recordar, en el mismo jardín donde se enamoraron, aquella época que para ellos sigue siendo ayer. “Lo tienen muy fresco, creen que no ha pasado tanto tiempo y es bonito porque las emociones se van a apagando con el paso de los años”, ha explicado.

La pareja sigue tan enamorada como el primer día y el público será quién juzgue un trabajo audiovisual que quiere resaltar que “la fuerza del amor tiene que dejar paso a todo lo demás y para eso está el arte”, concluye.