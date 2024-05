Víctor Manuel sobre su último disco: "Este es un trabajo hecho a mano y de eso la IA no sabe"

Subirse a un escenario es, para un artista, uno de sus momentos más deseados e importantes en su carrera. Sobre todo cuando te subes las primeras veces. Tiene que ser una sensación nueva increíble. Tener la oportunidad de expresar, de poder cantar las canciones que tanto has trabajado delante de decenas o cientos de personas debe ser indescriptible.

Audio









Hoy, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido charlar con un artistazo que se subió a su primer escenario hace ya mucho tiempo. Víctor Manuel se ha pasado por los estudios de la Cadena COPE para presentar su último trabajo. Un disco en el que recoge el concierto sinfónico que dio en 2022 en el Teatro de La Laboral de Gijón en el que juntó a más de 130 personas para repasar algunos de sus temas más célebres, y que sigue con la gira hoy en día.

La historia de amor de más de 50 años

Cuando hablamos de Víctor Manuel, enseguida se nos viene a la cabeza Ana Belén, y viceversa. Es una de las parejas españolas más icónicas sin ninguna duda. Se conocieron en verano. Era el mes de agosto del año 1971 y como ellos mismos han dicho su primer encuentro fue en un hotel en Galicia, en la ciudad de La Coruña. Un encuentro que surgió por casualidad y que no les dejó indiferentes.





La actriz Trini Alonso, compañera entonces de Ana Belén en la obra de teatro que representaba, hizo de celestina. Ambos quedaron en seguida prendados el uno del otro, de hecho, recuerdan perfectamente aquel día. Tras esta primera vez que se vieron, la pareja continuó cada uno por su lado y con sus compromisos profesionales, pero el destino quiso que sus caminos se volvieran a unir tan solo un mes después por el rodaje de la película "Morbo". El resto, es historia de España.

Todo queda en familia

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Durante los más de 50 años que llevan juntos, han escrito, compuesto y escenificado decenas de canciones cómo dúo. Cómo pareja sentimental, Víctor Manuel y Ana Belén han tenido 2 hijos, Marina y David. Este último está acompañando a su padre en casi todos los proyectos que realiza. Se ha convertido en un gran músico. Y es que claro, con esos padres, ¿cómo no iba a salir artista?





Víctor Manuel ha confesado que se ha convertido en pieza clave de su carrera actual: "Me soluciona muchísimas cosas a las que yo no llego. Y después, cuando escuchas este disco se nota mucho quien es el más joven de los que está ahí. Es el que está más a la última hora y es quien arreglaba ha arreglado las últimas canciones. Esto se nota mucho en la sonoridad y en el tratamiento orquestal".

No hace falta la IA





Víctor Manuel lo ha dejado muy claro en Poniendo las Calles. Su último disco es artesanal: "Este es un trabajo hecho a mano y de eso la inteligencia artificial no sabe. Sabe de otras cosas, seguramente, más que todos nosotros juntos, pero de trabajar a mano, de forma artesanal, de eso no tiene ni idea. Ahora estoy sacando canciones, y sé lo que cuesta sacar un single original, tratar de no copiar algo que ya has hecho anteriormente... Y eso, la IA, de momento, no lo puede copiar".