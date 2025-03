Una vecina de un pueblo de Málaga se jubila, comienza a hacer ejercicio y tras 14 años los resultados son tremendos

Pepi Sánchez, una mujer de Antequera, Málaga, acaba de hacer historia al convertirse en campeona de España de atletismo en las categorías de 200, 400 y 800 metros, en la categoría de mayores de 70 años. Un logro impresionante que no solo la convierte en una de las mejores atletas de su edad en España, sino que también le ha permitido romper récords y alcanzar el título de campeona de Europa. Lo más impactante de su historia, sin embargo, no es solo su hazaña deportiva, sino el ejemplo de superación personal que ofrece a otras personas mayores, demostrando que nunca es tarde para comenzar a practicar deporte y mejorar nuestra calidad de vida.

Lo sorprendente de la historia de Pepi es que hasta los 60 años nunca se había calzado unas zapatillas de correr. De hecho, antes de esa edad, nunca fue una persona deportista. Su vida cambió por completo cuando se jubiló, y fue entonces cuando decidió dar un giro radical a su rutina. En 2013, a los 60 años, comenzó a hacer ejercicio, empezando con caminatas y, más tarde, probando la bicicleta. "Me enseñaron a montar en bicicleta a los 58 años, porque nunca había tocado una en mi vida", confiesa Pepi.

Con el tiempo, su pasión por el ejercicio creció, y a partir de los 65 años se adentró en el mundo de las carreras de montaña y las medias maratones. Sin embargo, no fue hasta los 70 años cuando dio el gran salto al atletismo, y desde entonces, su carrera ha sido meteórica.

Pepi Sánchez tras convertirse en la mujer más rápida de España

La primera gran prueba de su vida como atleta llegó en 2020, cuando decidió participar en el Campeonato de España y de Andalucía de Atletismo. En su primera participación, Pepi se proclamó campeona de España y no ha dejado de sumar victorias desde entonces. En la actualidad, a los 74 años, ha logrado batir récords en los 200 metros y ha ganado múltiples títulos, destacando su reciente triunfo en el Campeonato de España en el Máster F70, donde se coronó campeona en los 200, 400 y 800 metros, además de obtener el récord del campeonato en la prueba de 200 metros.

La importancia de la salud y el bienestar

Lo que realmente sorprende de la historia de Pepi es cómo el ejercicio ha transformado su salud y bienestar. La antequerana, que ahora se siente más fuerte y vital que cuando tenía 60 años, asegura que el deporte ha sido la clave para sentirse mejor, "Me siento mucho mejor que cuando tenía 60 años. Es que me siento tan bien, tan bien, tan bien... No me duele nada, no tengo que tomar medicinas. Como de todo, pero de todo bueno."

Con la ayuda de su entrenadora personal, Malu Baena, Pepi ha conseguido mantener su motivación a lo largo de estos años, buscando siempre mejorar su rendimiento y continuar superando sus propios límites. Ahora, con 75 años a la vuelta de la esquina, Pepi ya tiene en mente nuevos objetivos, como volver a batir su récord personal y conseguir nuevos títulos.

El caso de Pepi es una verdadera inspiración para las personas mayores, demostrando que nunca es tarde para comenzar a practicar deporte y mejorar nuestra salud física y mental. Según los expertos, aunque con la edad algunas capacidades disminuyen, un buen entrenamiento puede contrarrestar esos efectos. Miguel del Valle, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, señala que el ejercicio regular puede compensar la pérdida de capacidades físicas con la edad. "El consumo máximo de oxígeno disminuye un 10% por cada década de vida, y la fuerza muscular también se ve afectada. Sin embargo, todo esto se puede mitigar con un buen entrenamiento", explica el experto.

Pepi Sánchez Pepi Sánchez, en una de las carreras del Máster F70 en Antequera

El ejercicio no solo mejora la salud física, sino también la salud mental. Según Fabricio Zambón, especialista en geriatría y envejecimiento activo, practicar deporte a partir de una cierta edad tiene beneficios significativos, tales como una mejora cardiovascular, un fortalecimiento muscular, un aumento de la flexibilidad y el equilibrio. Además, el ejercicio ayuda a reducir el estrés y mejora el estado anímico gracias a la liberación de endorfinas.

Nunca es tarde para empezar

Zambón también resalta la importancia de mantener una rutina activa para tener objetivos personales y mantener una disciplina. "Mantenerse activo es fundamental para tener un estilo de vida saludable. Además, te da objetivos, una rutina y un propósito en la vida," concluye.

La historia de Pepi Sánchez es un claro ejemplo de que nunca es tarde para cambiar nuestros hábitos y alcanzar nuevas metas. A los 75 años, Pepi se ha convertido en una campeona, y más importante aún, en un referente para todas las personas mayores que todavía dudan en dar el primer paso hacia una vida más activa. Su ejemplo demuestra que con esfuerzo, perseverancia y, sobre todo, una actitud positiva, es posible lograr grandes cosas, independientemente de la edad.