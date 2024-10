Elena Díez, la voluntaria que pasa consulta médica a los sacerdotes: "A muchos les digo que tienen que hacer ejercicio"

El clero es un colectivo especial. Primero, por su edad. Antes de la pandemia, la edad media de los sacerdotes en España era de 65 años. Pero también por su particular labor y entrega, que les lleva a ocuparse mucho de los demás y poco de ellos mismos. Además, viven normalmente en soledad, trabajan hasta que les aguantan las fuerzas.

Ahí ha encontrado Elena una manera muy original de prestar un voluntariado desde lo que mejor sabe hacer. Ella misma cuenta que: «Me jubilé y no me quería desvincular de mi profesión. Mi idea era ofrecerme de forma voluntaria para hacer algo sencillo, pero en relación con la salud, que es realmente lo que sabía hacer. Y como los sacerdotes son un colectivo que no me era para nada desconocido, pues decidí hablar con el Vicario General. Y me invitó a que empezara enseguida».

Así comenzó su tarea. Acude dos horas a la semana a la Casa Sacerdotal, y por su "consulta" pasan los sacerdotes que lo necesitan, de allí y de fuera. ¿Qué necesidades atiende? Como ella cuenta, «en relación con la salud nos sentimos un poco inseguros, porque sabemos que tenemos una atención primaria que es muy eficiente, que sí que te explican las cosas. Pero hay mucha demanda, pocos profesionales y poco tiempo que dedicar a cada paciente, y llegamos a casa y a veces no acordamos de cómo nos han mandado tomar las pastillas, si con las comidas o fuera de las comidas. Que si nos han dicho que hay una cosa mal en los análisis, pero no la recordamos bien, tampoco si nos han dicho que para esto había algún alimento que era bueno y había algo que había que evitar...».

La prevención y promoción de la salud, el principal objetivo

Su servicio está en ese sentido completando la asistencia médica que ya reciben. «Allí lo que hago es recibir a los sacerdotes que acuden, tanto de fuera de la casa como de dentro, y sobre todo dar tranquilidad, aclarar las dudas que me traen e insistir en lo que a mí me interesa más, por la prevención y promoción de la salud, sobre todo: que se pongan las vacunas, que hagan ejercicio... porque te encuentras que muchos son ancianos. Y su vida es fundamentalmente sedentaria. Se dedican a leer y a rezar. Entonces hay que hacerles entender que tienen que hacer algo de ejercicio físico, que tienen que caminar, que tienen un gimnasio en la casa sacerdotal para hacer un poquito de bicicleta estática o alguna máquina más».

"Es una mujer que conoce al clero palentino desde hace muchos años"

El director de la Casa Sacerdotal de Palencia es Javier del Río, obispo emérito de Tarija, en Bolivia, y valora así a Elena: «Es una mujer que conoce al clero palentino desde hace muchos años. Es un clero diocesano, que ha vivido por lo general en solitario toda su vida, sin familia, y que tiene también la particular psicología de una persona consagrada y a veces solitaria, con sus sentimientos y su afectividad desarrollada también de un modo particular, y ahí es donde yo creo que Elena hace también un bien muy grande».

Para ella, es un regalo también el trato con ellos, y se siente completamente realizada. «Son buenos, buenos. Me han recibido fenomenal, valoran muchísimo lo que hago. Yo percibo que están satisfechos cuando se van de la consulta», afirma.