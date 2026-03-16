"La única persona en España enterrada de pie se encuentra en el cementerio de Alfaro, en La Rioja, él pidió poder ver la tumba de su amada desde la suya"

En España solo hay una persona enterrada de pie y se encuentra en el cementerio de San Martín, en Alfaro (La Rioja). El motivo detrás de esta singularidad es una trágica historia de amor que ha desvelado el escritor Fernando Gómez en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Gómez, autor del libro 'Amores eternos, 40 cementerios románticos', ha compartido este y otros relatos que demuestran que el amor puede trascender a la muerte.

La historia de Alfaro la protagoniza un hombre que se había enamorado de la criada de la familia Heredia. Cuando ella enfermó de viruela, él la cuidó hasta su muerte, contrayendo también la enfermedad. Consciente de su destino, pidió a su cuñado un último deseo: ser enterrado de pie para, simbólicamente, poder seguir viendo desde su tumba el lugar donde descansaba su amada. Esta necrópolis riojana se suma a otras que guardan un gran valor, como las que se pueden descubrir en el cementerio municipal de Logroño.

Historias que cruzan fronteras

El libro de Gómez es un viaje por 40 cementerios románticos de todo el mundo, aunque, curiosamente, no relata ninguna historia de África. Una de las que más le impactó al autor fue la de 'los amantes de Sarajevo', una pareja que fue abatida por un francotirador mientras intentaba huir de la guerra de Bosnia. "Es una historia tan brutal que nos enseña de los salvajes que son las guerras, del sinsentido que tienen muchas de ellas", ha explicado Gómez.

Es una historia tan brutal que nos enseña de los salvajes que son las guerras, del sinsentido que tienen muchas de ellas"

En Estados Unidos, el escritor recoge el apasionado romance del cantante de country Johnny Cash y June Carter, quien le ayudó a superar sus adicciones. Su amor fue tal que, cuando ella falleció, él murió a los pocos días de tristeza. También narra la historia de Bonnie and Clyde, a quienes separaron tras su muerte porque la familia de ella nunca aceptó que la hubiera arrastrado a una vida de delincuencia.

Cementerios, espejos de vida e historia

Para Fernando Gómez, los paseos por los cementerios son "paseos por la historia". Según ha relatado en COPE, al visitar un camposanto se recibe información valiosa sobre la vida y los personajes más importantes de una ciudad. Un ejemplo es cómo el cementerio más antiguo de Madrid desvela la historia de España a través de sus tumbas, algo que se repite en necrópolis de todo el país.

Esta visión es la que le ha llevado a escribir una tetralogía sobre cementerios, cárceles y manicomios, culminada ahora con 'Amores eternos'. Su objetivo siempre ha sido contar estas historias de una manera cercana y directa, huyendo de la pedantería para llegar a todo tipo de lectores. Citando a Honoré de Balzac, Gómez tiene una máxima: "Lo peor o lo imperdonable es el aburrimiento".

Lo peor o lo imperdonable es el aburrimiento"

El olvido, el mayor de los miedos

Para el autor, el olvido es "tremendo" y peor que la propia muerte, ya que supone la "no existencia". Por ello, reivindica la importancia de visitar los cementerios y recordar a los seres queridos, como ocurre en el único cementerio para 'no muertos' de España, en Burgos. "Solo somos recuerdo. Cuando morimos, siempre quedará de nosotros el recuerdo, y estaremos vivos mientras nos recuerden", ha sentenciado.

Gómez defiende que tanto el amor como la muerte son inevitables y la segunda es la que marca el punto final de una relación, permitiendo hacer balance. El amor verdadero, como el que narra en su libro, es aquel que no puede resignarse a que todo termine y busca trascender más allá de la muerte física.