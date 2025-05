Descubre una de las sepulturas con mayor valor histórico-artístico del Cementerio Municipal de Logroño: "En peligro"

Logroño - Publicado el 09 may 2025, 15:39 - Actualizado 09 may 2025, 15:49

Ubicado junto al Camino de Santiago, el Cementerio Municipal de Logroño narra la historia de la ciudad, de sus personajes y sucesos desde 1832, cuando Cayetano Sierra, cura beneficiado de la parroquia de Palacio, promovió su construcción.

Pronto hubo necesidad de ampliar este primer cementerio, de la mano del arquitecto municipal Luis Barrón en el año 1884, dando lugar al conocido como cementerio "nuevo", y, por último, en el año 1912, se acometió la última ampliación de la mano del arquitecto Fermín Álamo , que se materializó en lo que es hoy conocido como "novísimo".

El Ayuntamiento de Logroño organiza el domingo 18 de mayo una visita guiada al cementerio municipal. Pero te avanzamos que se han agotado las entradas. Máximo interés por estas visitas que ya tuvieron gran acogida en ediciones anteriores.

De la mano de la Asociación Amigos de La Rioja, los participantes podrán conocer más detalles sobre el camposanto logroñés a través de sepulturas de personajes célebres, como el Doctor Zubía, Amós Salvador, Enrique Blanco Lac, Segundo Arce o Pepe Blanco; y de aquellas que destacan por su diseño y motivos, como la 'Tumba del Ruso' (Fernando Gallego) o las realizadas por el escultor Daniel González.

Desde el punto de vista artístico, el cementerio de Logroño es un espacio de gran interés dada la antigüedad de muchas de sus sepulturas, por el valor artístico de algunos panteones y tumbas y por la presencia de construcciones y esculturas realizadas por arquitectos y artistas de prestigio.

Federico Soldevilla es cronista popular de Logroño. Investigador y divulgador de la historia de Logroño, cuenta en COPE Rioja que la sepultura más especial por su valor histórico-artístico es el Mausoleo de los Marqueses del Romedal, de 1871, que ahora está "en serio peligro porque se puede ir descomponiendo y descomponer". "No sabemos si queda familia que lo puedan cuidar pero hago un llamamiento al Ayuntamiento porque tenemos que mantenerlo".

Es uno de los panteones más sublimes del cementerio. Aquí están enterrados los fundadores, Manuel y su esposa Isabel, por eso en los pilares están las iniciales de sus nombres. Probablemente sea de los que más decoración tienen, con recuerdos modernistas y esculturas muy originales. El simbolismo cobra protagonismo: encontramos dos mujeres custodiando la entrada al panteón, como en las tumbas antiguas; también relojes de arena alados que simbolizan el paso del tiempo a la eternidad; la antorcha hacia abajo también significa la muerte; la cerradura, aunque muy estropeada, tiene una escalera con unos clavos, como recuerdo de la pasión; los búhos también recuerdan la muerte porque son animales que viven de noche, entre las tinieblas; y los motivos florales recuerdan la caducidad de la vida.

Continuamos la visita al camposanto visitando la tumba de Fernando Gallego, la 'Tumba del Ruso'. La espectacularidad de esta tumba llama la atención de cualquier curioso, ya que es la única de estas características que podemos encontrar en el cementerio. Fernando Gallego construyó es su ratos libres su propia tumba, cuidándola y pidiendo que se talasen los árboles que pudiesen afectarla. Su morador era un señor muy prestigioso: fue ingeniero e inventor, trabajó en Barcelona y tiene diversas patentes de inventos que posteriormente o en la época, tuvieron bastante fortuna, sobre todo aparatos voladores. La tumba tiene gran valor artístico.

Tiene mucha influencia egipcia, también de Barcelona ya que recuerda mucho el estilo de Gaudí y está decorada con muchos motivos y poemas escritos por él mismo y por su esposa y, en muchas ocasiones, firmados con sus nombres: Fernando o Humildad.

COPE Sepulturas en el cementerio de Logroño

La tumba de el Doctor Zubía también se encuentra en unas condiciones deplorables. La lápida que, en principio, estaba en el interior del mausoleo se sacó fuera para que quedase constancia de que era su tumba, ya que no existía ninguna placa en el exterior. Pese a ser un personaje importantísimo de la vida logroñesa, su tumba se conserva en bastante mala situación.

Amós Salvador, un político muy importante, tampoco tiene una tumba que haga justicia a su valor como personaje ilustre, ya que no tiene ni siquiera inscripción, se sabe de su existencia por los registros, pero no hay forma de certificarlo. En esta situación tenemos también la losa de la tumba que se hizo en un principio para los Príncipes de Vergara. A pesar de que Espartero y su mejor reciben sepultura en la concatedral de La Redonda, parece que por su importancia en la historia de Logroño la constancia de su muerte debería haber quedado evidenciada en una tumba que no consistiese tan sólo en una lápida que, además, está casi escondida en el cementerio. "Una sepultura sencilla en la que solo se distingue la Cruz de Santiago".

De época más actual, pero también de un personaje conocido, es la tumba de Pepe Blanco, músico y cantante de jotas que llevó el nombre de Logroño a lo alto de los escenarios.

Según el recorrido marcado, existen tan sólo dos tumbas en las que la decoración hace referencia al oficio el difunto, estas son la de Enrique Blanco Lac y la de Segundo Harce. La primera presume de una escultura realizada por Vicente Ochoa que representa la esencia del pintor con unas manos cogiendo un pincel y una paleta, el laurel, que es el símbolo de la gloria del artista y la inscripción “Vivir la infinitud”. La tumba de Segundo Herce tiene una escultura que imita un pergamino con un poema de su morador que habla sobre la muerte y una figura de Félix Reyes sujetando la paleta y los pinceles del pintor.