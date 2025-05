Salvador Aznar, el científico español más inspirador del mundo: "Cataluña es un buen ejemplo con la ciencia"

Publicado el 25 may 2025, 14:23

En los últimos años, la investigación científica en España ha cobrado una importancia decisiva que ha posicionado al país como un referente global en biomedicina y en el estudio de enfermedades. El doctor Salvador Aznar, jefe de grupo del Laboratorio de Células Madre y Cáncer del IRB Barcelona y profesor ICREA, es un claro ejemplo de esta pujanza científica española. Recientemente nombrado entre los 50 científicos más inspiradores del mundo por la prestigiosa editorial Cell Press, Aznar refleja el crecimiento y la consolidación de una comunidad científica que, lejos de quedarse en la sombra, comienza a brillar con luz propia a nivel internacional.

el papel de Cataluña

Durante una charla en el programa Poniendo las Calles de COPE, Aznar destacó cómo la ciencia en España ha experimentado una transformación profunda desde sus primeros años como investigador. “La situación de la investigación ha cambiado muchísimo. Muchísimo, muchísimo a mejor”, afirmó, subrayando la evolución en la cantidad y calidad de centros de investigación, la mejora en la financiación y, especialmente, la apuesta por el desarrollo tecnológico propio y no solo la importación.

Aunque reconoció que todavía quedan “cosas por mejorar”, resaltó que ahora muchos jóvenes científicos regresan a España después de estancias en el extranjero para desarrollar aquí sus carreras, algo impensable hace dos décadas. Esta evolución ha sido clave para que España se abra camino en el mapa global de la ciencia, y dentro del país, Cataluña ha jugado un papel fundamental.

Laboratorio científico

Aznar, quien lleva más de 16 años trabajando en Barcelona, destacó que “Cataluña es un ejemplo de buen hacer en la ciencia. En los últimos 20 años se ha transformado y ha conseguido ponerla realmente en el mapa.” La capital catalana se ha consolidado como un hub científico europeo con impacto mundial, gracias a su sistema de investigación y la inversión regional, que contrasta con otras zonas del país donde la financiación sigue siendo desigual.

Este liderazgo catalán se enmarca en un sistema sanitario público que, según Aznar, potencia la investigación biomédica y que es fundamental para el desarrollo científico: “Un país que invierte en I+D y tiene un sistema sanitario público está haciendo bien las cosas”.

Retos y pasión por la ciencia

La comunidad científica española ha comenzado a recibir un mayor reconocimiento internacional. Aznar señaló que “cada vez hay más publicaciones con un impacto muy alto que salen de nuestro país” y que, en los congresos científicos internacionales, la presencia española es cada vez más notable. No obstante, alertó sobre la financiación pública, que aunque ha mejorado, aún es insuficiente y presenta importantes desigualdades regionales.

“Nos beneficiamos mucho del sistema europeo de investigación, especialmente de los proyectos del European Research Council (ERC), que son muy competitivos y en los que España queda muy bien,” explicó Aznar. Sin embargo, destacó que a nivel estatal la inversión debería incrementarse para evitar estas diferencias y ganar en competitividad.

Más allá de los números y la estructura, el científico español más inspirador del mundo quiso compartir la motivación que le llevó a dedicarse a la ciencia: “Desde pequeño tenía una curiosidad innata. Mientras mis compañeros jugaban al fútbol, yo recogía bichos y observaba plantas.” Esa pasión, unida a la paciencia y a la valentía para mantener ideas propias en un ámbito tan competitivo, son la receta que Aznar ofrece a quienes empiezan en la investigación.

Alamy Stock Photo Científico trabajando en laboratorio examinando coronavirus a través del microscopio

“Los científicos somos como niños curiosos que no paran de preguntar ‘por qué’”, explicó. “La paciencia es fundamental, porque los resultados no llegan enseguida y, muchas veces, salen contrarios a lo que esperábamos. Además, no hay que tener miedo a las ideas propias, incluso si rompen con los dogmas establecidos.”