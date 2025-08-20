"Cómo van a sobrevivir sin nada alrededor, qué va a pasar con sus vecinos, quién va a ir a un hotel rodeado de tierra quemada"

"En medio de todo el desastre que están dejando los incendios en España con 4 fallecidos, decenas de heridos, casi 400.000 hectáreas arrasadas en 8 meses (sobre todo, en este último mes de agosto), más de 30.000 desalojados, pérdidas millonarias y por supuesto mucho miedo, mucha desesperación y mucha rabia.

En medio de todo esto hay también historias de esperanza.

Luis es el hijo de Purificación, la dueña del hotel El Molino, un hotel rural pequeñito en Ayóo de Vidriales, un pueblo zamorano de 274 habitantes que se vio rodeado por el incendio de Molezuelas que ha arrasado 40.000 hectáreas. Hasta 5 focos rodeaban el pueblo.

Como el resto de vecinos, Luis y su familia cogieron el coche para salir de allí cuando vieron que la cosa se ponía fea. Fea, de verdad. Pero a medio camino, ni él mismo sabe por qué, se dio la vuelta y decidió que no podían perder el proyecto en el que han destinado sus ahorros, pero también su ilusión y su energía los últimos 20 años.

Y allí que se metió Luis, que ha sido brigadista, es una persona formada para ayudar en la lucha contra los incendios aunque eso no quita que se estaba metiendo en una auténtica ratonera de la que podía no salir vivo. No olvidemos que luchando contra ese incendio murieron Abel y Jaime, dos voluntarios que estaban ayudando en las labores de extinción.

Él se volvió, como digo, y estuvo entre una o dos horas trabajando solo después, cuando vio que la situación parecía más favorable -porque te puedes imaginar que ante una situación así. Certezas, pocas- pues llamó a su cuñado para pedirle y llegaron también 3 chicos para ayudar en una situación extrema.

Cuenta Luis que en 10 minutos el agua que se echaba por encima estaba completamente seca. Imagina las temperaturas que se podían alcanzar en medio de ese círculo de fuego.

El pueblo ha quedado arrasado. Ahora mismo es una explanada en la que solo sobresale un edificio amarillo casi como el faro que ilumina y sirve de esperanza en medio del desastre.

Ese edificio amarillo es el hotel de Purificación que se ha quedado más tranquila por haber salvado su medio de vida, pero que piensa ya en qué va a pasar ahora. Cómo van a sobrevivir sin nada alrededor, qué va a pasar con sus vecinos, quién va a ir a un hotel rodeado de tierra quemada.

La evolución de los incendios es favorable, lo que no quiere decir que esto haya terminado ni tampoco que se puedan producir nuevos contratiempos.

Pero el hecho de que el calor haya dado tregua está siendo clave y hoy, además, ya se espera algo de lluvia en el norte, incluso, en las provincias de León y Orense que esperemos que ayuden a terminar con esta pesadilla".