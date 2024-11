Así detectarán los científicos la siguiente pandemia antes de que el virus se reproduzca: "Para prevenir un brote"

Un equipo internacional de científicos ha desarrollado una innovadora herramienta para detectar virus antes de que tengan la posibilidad de propagarse y desencadenar una pandemia. Esta revolucionaria tecnología, basada en un mecanismo de detección genética, promete cambiar la forma en que los científicos identifican virus peligrosos y emergentes, lo que podría ser clave para prevenir futuros brotes globales. Con Carlos Moreno 'El Pulpo' en el programa Poniendo las Calles, Jorge Alcalde, experto en ciencia e investigación, desglosó esta noticia que promete ofrecer una nueva esperanza frente a futuras amenazas pandémicas.

Según explicó Jorge Alcalde, el avance clave radica en la capacidad de este sistema para detectar los genes de casi cualquier tipo de virus, tanto conocidos como desconocidos. Este mecanismo permite identificar la "matrícula" genética de los virus presentes en nuestro organismo y, lo más importante, poder determinar si alguno de ellos tiene el potencial de convertirse en una amenaza pandémica, como fue el caso del COVID-19.

"Es una forma de realizar un seguimiento genético masivo, que no solo abarca los virus que ya conocemos, sino que también puede ayudar a identificar virus emergentes, que aún no se han manifestado de manera evidente", señaló Alcalde. La tecnología no solo sería útil para detectar virus conocidos, sino que también ofrecería un adelanto crucial en la identificación de nuevos patógenos antes de que se conviertan en un peligro global.

Un aspecto fundamental en esta nueva tecnología es el concepto de metagenoma, un término que Alcalde explicó en detalle durante la conversación. El genoma se refiere al conjunto de genes que define a cada especie, desde los seres humanos hasta las plantas y los virus. Por su parte, el metagenoma es el conjunto de genes de muchas especies a la vez, es decir, el análisis genético global de todas las especies presentes en un entorno determinado.

la siguiente pandemia

En el caso de los virus, los científicos pueden ahora examinar los genes de una amplia gama de microorganismos presentes en muestras de fluidos corporales, como sangre, saliva o incluso líquido cefalorraquídeo. Al identificar los genes comunes a los virus, los científicos pueden anticipar cuáles tienen mayor probabilidad de generar una pandemia, sin necesidad de esperar a que el brote se propague.

El proceso de detección comienza con la recolección de muestras biológicas, como sangre, saliva o líquido cefalorraquídeo, que se analizan para identificar los fragmentos genéticos de virus presentes en el organismo. Aunque la toma de muestras de líquido cefalorraquídeo implica un procedimiento más invasivo, los análisis más comunes se realizan con una simple muestra de sangre o saliva, lo que hace que el proceso sea accesible y relativamente sencillo para la mayoría de las personas.

"Las pruebas son rápidas y no dolorosas, lo que las convierte en una herramienta útil no solo en entornos hospitalarios, sino también en centros médicos de todo el mundo", explicó Alcalde. Afortunadamente, gracias a los avances en computación y los potentes superordenadores, es posible procesar grandes volúmenes de datos genéticos en cuestión de segundos, lo que permite detectar patrones y genes que podrían indicar la presencia de un virus emergente.

"La capacidad de detectar virus emergentes en sus primeras etapas de infección puede cambiar las reglas del juego. Si en los primeros días de un brote, como ocurrió con el COVID-19, hubiéramos tenido una herramienta como esta, se podrían haber tomado medidas mucho más rápidas y efectivas para contener el virus", señaló Alcalde. Este tipo de prevención proactiva podría ser esencial para contener epidemias antes de que se conviertan en pandemias globales.

Así detectarán los científicos

Por ejemplo, si se identificara un conjunto específico de genes compartidos por personas que padecen Alzheimer, los científicos podrían enfocar sus esfuerzos de investigación en ese conjunto de genes, avanzando más rápido en el desarrollo de posibles curas o tratamientos. "Este tipo de tecnología no solo puede salvarnos de pandemias, sino que también tiene un enorme potencial para ayudar en la investigación médica en general", explicó Alcalde.

"Lo que más me impresiona de esta noticia es que muestra que, a pesar de las dificultades y los desafíos globales, los científicos siguen trabajando incansablemente en la sombra para mejorar nuestras vidas", concluyó Alcalde. Las futuras generaciones podrían beneficiarse de avances como estos, que no solo protegerán a la humanidad de pandemias, sino que también abrirán nuevas puertas en la medicina y la biotecnología.