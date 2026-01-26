Roberto Cavero, profesor de formación profesional: "Cuando hay una reforma educativa, me siento una escoba que no sirve más que para barrer"

En el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha conversado con Roberto Cavero García, un profesor de formación profesional con casi 30 años de experiencia en las aulas. Cavero, que acaba de publicar el libro 'La educación que nadie ve', ha compartido una profunda reflexión sobre la realidad educativa que a menudo permanece oculta tras la puerta del aula, lejos de los despachos donde se legisla.

Durante la entrevista, el docente ha desmontado el debate entre la educación pública o privada, asegurando que la clave está en la persona y no en el modelo del centro. "La educación de calidad también está en la concertada y en la privada", ha afirmado Cavero, quien ha trabajado en centros públicos, concertados y privados. Por ello, ha propuesto "juntarnos pública y privada, los profesores, [...] y entre todos intentar hacer que la educación [...] sea lo mejor".

La mochila emocional del alumnado

Cavero ha puesto el foco en la parte de la educación "que nadie ve": la carga emocional que llevan los estudiantes. Ha relatado que el aula es un espacio de confianza donde afloran los problemas personales que afectan a los jóvenes, desde la enfermedad de un familiar hasta la separación de sus padres. "Que un alumno de 16 años te diga que a su madre le han detectado cáncer te parte por la mitad", ha confesado, subrayando que el peso de la mochila de los libros "no es nada respecto al peso que llevan ellos dentro".

Que un alumno de 16 años te diga esto, pues te parte por la mitad"

En este sentido, el profesor se convierte en un pilar fundamental y, a veces, en la única persona con la que el alumno se abre. "Nosotros somos el vínculo de unión", ha explicado, reconociendo que muchos docentes se llevan los problemas a casa y sufren auténticos "quebraderos de cabeza", porque "la educación al final te toca el corazón".

Legislar sin pisar el aula

El punto más crítico de la conversación ha llegado al abordar las reformas educativas. Cavero ha expresado con rotundidad su frustración: "Cuando hay una reforma educativa, me siento una escoba que no sirve más que para barrer". Ha lamentado que las leyes se elaboren sin consultar al profesorado, que está "al pie del cañón todos los días", y ha criticado a los políticos que solo visitan los centros para la foto. "No quiero esa foto, quiero que tú realmente, ¿quieres saber cómo funciona el aula antes de elegirla? Entra en el aula, pero no un día ni dos, entra una semana o 15 días".

La educación en un despacho no se puede hacer"

Para el docente, muchas de estas leyes parecen hechas por "cuatro amigos que se van de almuerzo, toman algunos cubatas y empiezan a legislar". Ha insistido en que "la educación en un despacho no se puede hacer" y ha lanzado una petición directa a los responsables políticos: que pasen un año sabático en un aula antes de volver a escribir en el BOE. Además de su faceta como docente, Cavero es un conocido divulgador energético, con intervenciones en diversos programas analizando temas como la factura de la luz o el mercado del gas, garantizando siempre la seguridad del suministro.

La vocación que lo puede todo

A pesar de la burocracia y la falta de reconocimiento, Cavero ha asegurado que la vocación es lo que impulsa a los docentes a seguir adelante. "De cada alumno siempre me he llevado algo, de cada clase siempre me he llevado algo", ha señalado. Para él, los "pequeños milagros" cotidianos, como el agradecimiento de un estudiante, son la mayor recompensa.

El momento más emotivo llega cuando un alumno, al final de la jornada, se despide con un simple "Roberto, gracias". Ese gesto, ha confesado, "me llega hasta el alma". "Eso para mí es lo máximo", ha concluido, demostrando que, más allá de leyes y estadísticas, la enseñanza es una forma de transformar el mundo desde el trato humano y el acompañamiento.