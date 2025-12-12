Ricardo Quintano: "Llevamos haciendo 60 años cestas de Navidad, 400.000 al año y hemos quitado esta botella de alcohol, la gente joven ya no tiene esa cultura"

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, vuelve uno de los clásicos más esperados por los trabajadores en España: la cesta de Navidad. Esta tradición, que comenzó a finales del siglo XIX en administraciones públicas, sigue más viva que nunca, aunque ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Para entender su evolución, Carlos Moreno 'El Pulpo', en su programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, ha conversado con Ricardo Quintano, director general de la empresa madrileña Alonso Navidad, una de las compañías con más solera del sector.

60 años de tradición y cientos de miles de cestas

La empresa Alonso Navidad lleva ya más de 60 años funcionando en esta actividad de negocio. Según ha explicado su director general, este año esperan rondar las 800.000 cestas vendidas, una cifra que demuestra la buena salud de esta costumbre. "Trabajamos a nivel nacional con grandes empresas y también, bueno, pues también clientes pequeños, incluso particulares", ha señalado Quintano, destacando el amplio alcance que tienen sus productos en todo el país.

Canva Imagen de archivo de una cesta de Navidad

A pesar de los cambios, hay productos que se mantienen como imprescindibles. "Los clásicos son cava, vinos, los dulces navideños y los embutidos ibéricos", afirma Quintano. De hecho, ha destacado que los productos ibéricos tienen un peso específico enorme en su empresa, representando más del 50 por 100 del volumen de compra. "En España se ama mucho al cerdo", ha añadido para explicar la importancia de estos productos.

La evolución para sobrevivir a la inflación y las modas

Quintano ha recordado cómo ha cambiado el contenido de las cestas con el tiempo. "Dentro de una cesta de Navidad era obligado que hubiera una botella de anís o una botella de ponche, y eso ya... pues ahora las tendencias de los consumidores han ido variando". Según el directivo, estas bebidas ya no tienen demanda: "La población actual, gente joven, pues, no tiene esa cultura, y es muy, vamos, nosotros no nos lo demanda ni un solo cliente".

La gente joven ya no tiene esa cultura" Ricardo Quintano Director general de la empresa madrileña Alonso Navidad

La crisis de precios también ha obligado al sector a ser imaginativo. Ante la escasez de producto y la subida de precios, Quintano ha explicado la fórmula que salva los ibéricos en la cesta de Navidad: sustituir piezas enteras por sobres de loncheados. "Las familias son más reducidas y [...] un jamón entero se les hace pesado", ha comentado, una solución que además resulta económicamente más asequible y que se suma a una tradición que para muchos es un derecho adquirido.

Europa Press Sección de charcutería y embutido en un supermercado donde se muestran las ofertas y precios de los productos típicos en la cesta de Navidad

La adaptación va más allá de lo económico. La empresa se adecúa a las nuevas tendencias y necesidades de los consumidores. "Nos adecuamos a todas esas tendencias que hay, ya no solamente veganos, sino también, pues, personas que no beben alcohol, inclusive otras religiones, como puede ser musulmanes", ha explicado Quintano. También los celíacos son un colectivo creciente para el que preparan lotes específicos, demostrando una alta capacidad de personalización según las preferencias y el presupuesto de cada cliente.

La ilusión, el motor que mantiene viva la tradición

Más allá de su contenido, el verdadero valor de la cesta de Navidad reside en la ilusión que genera. Quintano se ha mostrado convencido de la magia que produce este obsequio. "Te sumerges ya, te empiezas a sumergir en esa magia de la Navidad", ha afirmado. Como anécdota, ha contado el caso de una joven de 25 años que recibió su cesta con una enorme alegría: "Le hice foto, se lo mandé a todos mis amigos. [...] Añoraba las que recibía su padre, y me hizo mucha ilusión que ahora soy yo quien las recibe de la empresa".

No me he encontrado a ninguna persona que no le haga ilusión y que no vea la magia de la Navidad cuando recibe el obsequio" Ricardo Quintano Director general de la empresa madrileña Alonso Navidad

Quintano también ha querido resaltar el valor añadido de las cestas y su impacto en la economía, ya que "el 80 por 100 o más [...] son todo productos nacionales". Este factor, junto al ahorro que supone frente a la compra individual en un supermercado, es clave en un contexto en el que la Navidad acentúa la brecha social en España. Por todo ello, el directivo se ha mostrado convencido de que a las cestas de Navidad les queda "una larga vida por delante", ancladas en la cultura y la tradición.