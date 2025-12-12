COPE
Podcasts
El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

12 DIC 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch

"Ni Pedro Sánchez. Laporta no conocía a Negreira, pero le multiplicó por 4 el salario..."

El Aguanís de Tomás Guasch
00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:39 min escucha

Descargar

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking