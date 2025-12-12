El turrón de Jordi Roca, cocinero con estrellas Michelín, que levanta pasiones estas Navidades: "Tiene un sabor muy dulce, no se hace raro al paladar"

Hincarle el diente al turrón nos va a salir este año más caro, concretamente un 16% más. De media, un kilo de turrón cuesta 23 euros, lo que sitúa la tableta de 250 gramos en unos 6 euros. Esta subida se debe principalmente al encarecimiento de las materias primas, en especial de la almendra y el huevo. A pesar de ello, el turrón sigue siendo un imprescindible en cualquier cesta de Navidad que se precie.

Nuevas modas para todos los gustos

En el programa 'La Tarde' de COPE, el periodista Álvaro Fedriani se ha desplazado a la mítica turronería Vicens, un negocio que elabora turrones desde 1775. Allí, entre montañas de dulces navideños, ha contado a Pilar García Muñiz que, junto a los clásicos como el blando o el duro, surgen nuevas tendencias. Este año, el ingrediente que levanta pasiones es el pistacho, tanto en turrón como en chocolate.

La creación de Jordi Roca que sorprende

Pero la sorpresa ha llegado con las creaciones de chefs con estrella Michelin, como Jordi Roca. Sus propuestas de turrón de tarta de zanahoria y, sobre todo, de placton, han llamado la atención del reportero. Tras probarlo, Fedriani ha asegurado que, contra todo pronóstico, "tienen un sabor muy dulce, no se hacen raro al paladar".

Ana Mendoza, responsable de la turronería, ha explicado que, a pesar de las innovaciones, el turrón estrella de la casa sigue siendo el llamado 'Historia'. Se trata de una receta exclusiva de las tiendas Vicens que fue premiada en 2018 en un festival internacional. Es una versión mejorada del turrón blando, cremoso de almendra, con avellana, leche, cacao y obleas.

Tratan de desestacionalizar el comer turrón y que se pueda hacer durante todo el año" Ana Mendoza Responsable de la turronería Vicens

Sobre la subida de precios, Mendoza ha afirmado que no lo notan en la demanda. "La verdad que para nada", ha señalado, explicando que la tienda, abierta todo el año, siempre tiene clientes. La filosofía de la empresa, según ha comentado, es sacar novedades constantemente para "tratar de desestacionalizar el comer turrón y que se pueda hacer durante todo el año", una estrategia para hacer frente a una Navidad cada vez más cara.

En definitiva, aunque el bolsillo lo note, hay tradiciones que se mantienen. El turrón, ya sea en su versión más clásica o en sus variantes más innovadoras, sigue siendo el rey de las sobremesas navideñas. Un buen ejemplo es saber que, para un buen turrón de chocolate, solo necesitas tres ingredientes, una prueba más de que la tradición puede ser muy sencilla.