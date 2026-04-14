Cómo preparar el calzado nuevo para adaptarlo a nuestros pies sin molestias

Con la llegada del calor, el cambio de armario incluye también el calzado. Sandalias, alpargatas, zapatillas ligeras o mocasines sustituyen a los zapatos cerrados del invierno. Sin embargo, estrenar calzado de verano sin una preparación adecuada puede provocar rozaduras, ampollas e incluso inflamaciones dolorosas que afectan al bienestar diario.

El paso de un calzado cerrado y estructurado a otro más abierto y flexible supone una adaptación para el pie. Por ello, resulta fundamental realizar una transición progresiva que permita que tanto el material como la piel se ajusten sin generar lesiones.

Uno de los errores más frecuentes es utilizar el calzado nuevo durante toda una jornada desde el primer día. Esta práctica aumenta la fricción en zonas delicadas como el talón, los dedos o el empeine. Lo más recomendable es usar los zapatos nuevos en casa durante periodos cortos, comenzando con una o dos horas e incrementando el tiempo de forma gradual.

De este modo, el material se flexibiliza ligeramente y se identifican posibles puntos de presión antes de que aparezcan heridas.

La piel seca es más propensa a las lesiones por roce. Antes de estrenar calzado de verano, conviene hidratar bien los pies con una crema específica, prestando especial atención a talones y laterales de los dedos.

Asimismo, es aconsejable eliminar suavemente las durezas, ya que las irregularidades pueden incrementar la presión y causar molestias. No obstante, debe evitarse una exfoliación excesiva que deje la piel demasiado sensible.

Cuando se detecta una zona de posible roce, se pueden utilizar apósitos protectores o tiras adhesivas preventivas antes de que aparezca la ampolla. Esta medida es especialmente útil en sandalias con tiras estrechas o costuras marcadas.

También existen productos antifricción que crean una barrera protectora invisible sobre la piel, reduciendo el rozamiento y el riesgo de lesiones.

Los pies tienden a hincharse ligeramente a lo largo del día, especialmente con altas temperaturas. Por ello, es recomendable probar y estrenar el calzado por la tarde, cuando el volumen del pie se aproxima más a la situación real de uso.

Además, debe comprobarse que exista un pequeño espacio entre el dedo más largo y la punta del zapato, sobre todo en modelos cerrados. Este margen permite el movimiento natural y evita presiones innecesarias.

El calzado estival suele ser más plano y flexible. Aunque aporta ligereza, puede disminuir el soporte del arco plantar. Es importante verificar que la suela ofrezca una mínima amortiguación y estabilidad, especialmente si se va a caminar durante largos periodos.

En caso necesario, pueden incorporarse plantillas finas adaptadas que mejoren la comodidad sin reducir el espacio interior.

Preparar adecuadamente el calzado nuevo no es solo una cuestión estética, sino también de salud. Una mala adaptación puede provocar sobrecargas musculares, alteraciones en la pisada y molestias posturales.

Con una adaptación progresiva, una correcta hidratación y una elección adecuada del modelo, es posible estrenar el calzado de verano sin dolor. La prevención es la mejor estrategia para cuidar los pies y disfrutar plenamente de la temporada estival.