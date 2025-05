Un neurólogo advierte del riesgo de no hacer revisiones cerebrales: "La enfermedad con mayor discapacidad"

La salud cerebral es uno de los aspectos más olvidados en el cuidado general de nuestro organismo, a pesar de ser fundamental para nuestro bienestar. Así lo advierte Juan Carlos Portilla, neurólogo y portavoz de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en una reciente entrevista en el programa Poniendo las Calles, donde explicó por qué deberíamos cuidar nuestro cerebro con la misma atención que dedicamos a otros órganos.

Cuidar el cerebro

El cerebro, aunque no duela, puede sufrir enfermedades silenciosas que deterioran progresivamente nuestra calidad de vida. "Gran parte de estos síntomas que nos pueden indicar algún daño o problema en nuestro cerebro, en ocasiones pasan desapercibidos", señala Portilla. Las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, suelen empezar con señales muy sutiles que no alertan hasta que el daño ya es considerable y el tratamiento pierde eficacia. En palabras del neurólogo, "hasta que los síntomas no son más importantes o más invalidantes para la vida cotidiana, no se solicita una consulta especializada. Eso supone un retraso importante a la hora de aplicar ciertos tratamientos".

Un dato alarmante que destaca la SEN es que en España aproximadamente 7 millones de personas padecen alguna patología cerebral, desde migrañas hasta enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, la mayoría no se somete a revisiones periódicas para evaluar la salud de este órgano clave. Una razón fundamental para esta negligencia es que "el cerebro no duele", advierte el experto. A diferencia de otros órganos, el dolor no suele ser el primer síntoma de un problema cerebral, lo que hace que no prestemos atención a señales menos evidentes.

Alamy Stock Photo Una joven con dolor de cabeza se agarra la cabeza con migraña.

Portilla recuerda que la migraña es una de las enfermedades neurológicas más comunes y que causa "mayor discapacidad y mayor absentismo laboral en nuestro entorno". Por eso, la prevención y las revisiones regulares cobran vital importancia para detectar y tratar a tiempo cualquier alteración cerebral.

Para concienciar sobre este tema, la Sociedad Española de Neurología impulsó campañas como La Semana del Cerebro, con el lema Un cerebro sano, un cuerpo sano. En estas campañas, se destaca que "la primera edad de nuestra vida es la edad adulta, pero incluso en personas mayores, el cerebro mantiene una capacidad estructural y funcional para responder a los estímulos, lo que sirve como terapia y medida preventiva para algunas enfermedades". La clave, añade el neurólogo, es cuidar el cerebro siempre, sin importar antecedentes o enfermedades previas.

Prevenir enfermedades

El cuidado del cerebro es un seguro para prevenir no solo las enfermedades neurodegenerativas sino también otras patologías que afectan la calidad de vida. Juan Carlos Portilla recomienda varias estrategias para protegerlo, muchas de ellas compartidas con el cuidado de otros órganos del cuerpo.

Entre las medidas más importantes está el control de los factores de riesgo cerebrovasculares, como la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto. También es fundamental mantener una dieta saludable, en particular la dieta mediterránea, que según el experto ayuda a prevenir el desarrollo y avance de enfermedades como el Alzheimer. El descanso nocturno adecuado, evitar hábitos nocivos como el tabaco o el consumo excesivo de alcohol, y mantener un estilo de vida activo son igualmente esenciales para preservar la salud cerebral.

El neurólogo resalta además la importancia de la actividad intelectual y social para estimular el cerebro. "El cerebro está constantemente adaptándose y respondiendo a los estímulos auditivos, visuales e intelectuales. Realizar actividades que mejoren la conectividad cerebral, como juegos de mesa, crucigramas o sudokus, favorece una mejor función cerebral". También recomienda poner al cerebro a prueba con pequeños retos diarios, por ejemplo, cambiando la ruta habitual al trabajo, lo que obliga al cerebro a adaptarse, memorizar y prestar más atención.

Alamy Stock Photo Una joven cansada ha cerrado los ojos y está sentada frente a una computadora sufriendo migraña.

No menos importante es evitar el aislamiento social, ya que el cerebro es el órgano que nos conecta con nuestro entorno. La interacción con otras personas estimula la mente y ayuda a mantener la salud cerebral en óptimas condiciones.

Como resume Carlos Moreno 'El Pulpo' al final del reportaje: "El cerebro es un órgano más y, por tanto, hay que cuidarlo. Al igual que vas al dentista o te haces un análisis anual, debes hacer diferentes pruebas cerebrales para prevenir posibles enfermedades". Cuidar nuestro cerebro es una inversión en calidad de vida y bienestar a largo plazo que no deberíamos pasar por alto.