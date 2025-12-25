Fina: "Parece mentira que un idioma en el que se ha pronunciado Cervantes o Cela se usen expresiones como 'bueno, la verdad es que...' como los futbolistas"

El programa Herrera en COPE, conducido por Alberto Herrera, ha abierto un interesante debate en su sección ‘La Hora de los Fósforos’. A raíz de las nuevas palabras aceptadas por la RAE, los oyentes han compartido aquellas expresiones que detestan o, por el contrario, las que les resultan más agradables por su sonoridad.

El aplaudido alegato de Fina

El testimonio más comentado ha sido el de Fina, una oyente de Barcelona que se define como ‘bailonga’. La radioyente ha estallado en directo contra el empobrecimiento del lenguaje y el uso de muletillas como “bueno, la verdad es que”, que, en su opinión, 'molesta a los oídos'.

Yo soy una mujer sin edad, yo soy intemporal, porque los años cumplidos no los tengo, son vividos" Fina Fósfora

Fina ha relatado una anécdota personal para ilustrar su punto de vista. Mientras bailaba con su grupo de amigas, una de ellas le preguntó por su edad, a lo que ella respondió de forma tajante: “Yo soy una mujer sin edad, yo soy intemporal, porque los años cumplidos no los tengo, son vividos. Y los que voy a cumplir tampoco los tengo, no son míos”.

Expresiones odiadas: de 'ASAP' a 'me renta'

Otros oyentes han aprovechado para compartir los términos que no soportan. Entre los más mencionados se encuentran los anglicanismos y la jerga de empresa, como el uso de ‘ASAP’ (tan pronto como sea posible) o ‘FYI’ (para tu información) en correos electrónicos.

Diccionario

Tampoco ha pasado desapercibido el uso de jerga juvenil en contextos formales, como cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que a la sociedad española ‘le renta este gobierno’. La expresión ‘súper’, usada como prefijo para todo, y el término ‘hito’ también han sido señalados como particularmente irritantes por algunos participantes.

En el lado opuesto, el oyente Manuel ha defendido una expresión que le ha “solucionado la vida”: “no me consta”. Según ha explicado, la usa como respuesta a las broncas de su mujer o a las quejas de sus clientes, asegurando que le ha venido a “solucionar la vida” tras haber 'explotado' demasiado el 'lo siento mucho'.

El debate también ha dejado una lista de palabras apreciadas por su fonética. ‘Zarzamora’, ‘hojarasca’, ‘alcaucil’ o ‘palique’ han sido algunas de las favoritas, demostrando la riqueza del léxico español. Incluso algunos insultos como ‘cenutrio’ o ‘paleto’, dichos con cariño, han encontrado su lugar entre las palabras destacadas por los fósforos.

Este tipo de debates sobre el uso del lenguaje, que van de la irritación a la celebración de la riqueza del léxico, son precisamente la esencia de ‘la hora de los Fósforos’. Un espacio que, como ha recordado en alguna ocasión el subdirector del programa, José Antonio Naranjo, se nutre de pequeñas historias anónimas que, como cerillas, iluminan la antena con su ingenio y espontaneidad. La sección se ha consolidado como un punto de encuentro donde la audiencia se convierte en protagonista.

El origen del nombre de la sección

La conversación sobre las palabras preferidas y odiadas sirve de ejemplo perfecto del espíritu del programa, pero curiosamente, el nombre con el que hoy todos lo conocen no fue el original. Naranjo ha desvelado que, en sus inicios, el espacio se denominaba de una forma mucho más formal y directa: ‘Tema del día’. En aquel formato, diferentes colaboradores debatían sobre un asunto concreto de actualidad.

El gran cambio llegó cuando Carlos Herrera y el propio Naranjo se marcharon a Canal Sur. Fue allí donde una oyente, en un lapsus memorable, cambió para siempre el nombre de la sección. Al entrar en directo, en lugar de decir que quería participar en el ‘Tema del día’, dijo que quería participar en ‘los Fósforos’. Herrera, con sus característicos reflejos, adoptó el error con humor y el nombre tuvo tanto éxito que se quedó de forma definitiva, marcando un antes y un después en la historia del programa.

Carlos Herrera

De esta forma, un simple error de una oyente sirvió para bautizar una de las secciones más icónicas de la radio española. Una comunidad de ‘Fósforos’ que, como Fina, comparten sus vivencias más personales. De hecho, según Naranjo, la frase más repetida a lo largo de las décadas, y que refleja la naturaleza cotidiana de estas historias es, con diferencia, la de “estaba yo con mi novio, que ahora es mi marido”.