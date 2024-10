Los tres alimentos que debes evitar comer si sufres dolores de cabeza o migrañas: "Produce inflamación en el cerebro"

Los dolores de cabeza y migrañas son unas de las afecciones más comunes que experimenta la población a todo el mundo. Si bien en el caso de los dolores de cabeza, aunque muy molestos, son considerados "un mal menor", las migrañas pueden llegar a resultar incapacitantes.

En cualquier casos, ambos pueden afectar significativamente a la calidad de vida de la persona que lo sufre.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), las migrañas afectan en España a más de 5 millones de personas y 1,5 tiene migraña crónica, el grado más severo, que sufren dolores de cabeza durante más de 15 días al mes.

Es evidente que quienes padecen estos dolores de cabeza y migrañas recurren, en la mayoría de casos, a medicación para tratar de paliar los síntomas. No obstante, hay quienes también prestan una especial atención a su alimentación.

Todos hemos oído que hay una serie de alimentos que pueden afectar negativamente a personas que padecen este tipo de afecciones.

La realidad es que sí, la dieta importa, al igual que en otras patologías, y ya no solo para cuidar nuestra salud en general. Todo aquello que comemos, al fin y al cabo, actúa sobre nuestro sistema nervioso y nuestro organismo, que al final afecta a nuestro metabolismo de la glucosa cerebral y modula la inflamación cerebral.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Los tres alimentos que debes evitar comer si sufres dolores de cabeza o migrañas

La nutricionista especializada en inflamación Sandra Moñino, @nutricionat_ en Instagram, explicó en un sencillo post publicado hace unos meses los tres alimentos que debes evitar si sufres "migrañas o dolores de cabeza frecuentes".

En primer lugar, habla de evitar las harinas refinadas y se refiere explícitamente al "pan blanco, la pasta, el arroz y las galletas", que son alimentos que pueden producir "neuroinflamación".

El segundo producto son los edulcorantes. "La mayoría de personas lo suelen usar como sustituto del azúcar. Pero la realidad es que estos inflaman incluso más", apunta.

Finalmente habla del consumo del aceite de girasol. "El consumo de este tipo de aceites cargados de omega-6 produce inflamación en el cerebro, lo que puede provocar un aumento de los dolores de cabeza".

OTROS ALIMENTOS QUE DEBES QUITAR DE TU DIETA PARA REDUCIR LAS MIGRAÑAS Y LOS DOLORES DE CABEZA

Si bien los tres alimentos mencionados anteriormente es recomendable que los retires de tu día a día si sufres estos dolores de cabeza recurrentes, hay otra serie de comidas que también puedes evitar. Según Cerba Internacional, un laboratorio de análisis clínicos español, hay otra serie de alimentos que también pueden desencadenar migrañas o dolores de cabeza recurrentes.

En este caso, ellos hablan de los quesos añejos; alcohol (especialmente cerveza y vino tinto); chocolate; carnes curadas; conservantes de alimentos y pescado ahumado.

No obstante, es importante que recuerdes que no tomar o quitar estos alimentos de tu dieta no significa, bajo ningún concepto, que dejes de comer o no comas nada en absoluto. "También puede llevar a una mayor incidencia de migrañas", asegura.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

"Para algunas personas, el hambre prolongada y no comer suficiente, son desencadenantes conocidos del dolor de cabeza", agregan. Algo que puede deberse "a un vínculo entre los niveles bajos de azúcar y el empeoramiento de las migrañas".

Según Paloma Ibáñez de Cadiniere, especialista en la Unidad de Cefaleas del Servicio de Neurología en el Hospital Jiménez Díaz, es importante recordar, en cualquier caso, que no existe "una dieta milagrosa" contra las migrañas.

Sí es fundamental, en cualquier caso, "una dieta saludable, baja en fritos, grasas y alimentos ultraprocesados sin abusar de la cafeína ni de los lácteos". También agrega que las recomendaciones dietéticas "se deberían individualizar en función de las características de cada persona" y siempre deberán estar "supervisadas por profesionales".