Jorge Alcalde, divulgador científico: "La aparición de mosquitos en Islandia puede desencadenar una catarata de acontecimientos biológicos y ecológicos"

Islandia ha dejado de ser el único lugar del mundo libre de mosquitos. Una prestigiosa revista científica ha anunciado el hallazgo de los primeros ejemplares al norte de Reikiavik, un hecho que el divulgador científico Jorge Alcalde ha analizado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, junto a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Un hallazgo "muy excepcional"

Alcalde ha calificado el descubrimiento como "muy excepcional", ya que no es el hábitat natural de estos insectos. Según el experto, los mosquitos actúan como "el semáforo que nos indica cómo se está produciendo ese cambio" en la fisonomía del planeta, una "alerta de que ese cambio se está empezando a producir".

La aparición de mosquitos en Islandia puede desencadenar una catarata de acontecimientos biológicos y ecológicos"

Foto de Egor Kamelev Mosquitos en invierno

El divulgador ha advertido sobre las consecuencias imprevistas de esta llegada. "La aparición de mosquitos en Islandia puede desencadenar una catarata de acontecimientos biológicos y ecológicos", ha señalado. Esto podría modificar las costumbres alimenticias de aves locales, afectar a la reproducción de la vegetación de la tundra e incluso alterar la alimentación de animales más grandes como los alces o los caribús.

El cambio climático y la globalización, posibles causas

Sobre el origen de esta invasión, Jorge Alcalde apunta a varios factores. El principal es el aumento de las temperaturas, que genera un entorno más agradable para ellos, pero también influyen la presencia del ser humano y la globalización, que facilita el traslado de insectos de un lugar a otro del planeta en viajes. De hecho, los expertos avisan que la lucha contra el mosquito comienza en pleno invierno.

Las aves migratorias, en su búsqueda de nuevas fuentes de alimento, también son portadoras de estos insectos. Este fenómeno global obliga a las administraciones a prepararse, como en Castellón, que adelanta la ofensiva contra los mosquitos, o en Murcia, que se arma con drones para su nueva campaña.

JUNTA DE ANDALUCÍA (Foto de ARCHIVO)[Medios.Regionales.Csalud] Comunicado Salud Y Consumo Comunica El Hallazgo De Circulación De Mosquitos Transmisores De Virus Del Nilo Occidental En Municipios De Sevilla Y HuelvaREMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma04/8/2023

Un riesgo para la salud global

Alcalde ha subrayado la importancia de actuar, afirmando que lo que se puede hacer es "controlar, más que mitigar". Los científicos alertan de que Islandia, al no estar acostumbrada a estos insectos, carece de "sistemas de control" y monitorización. Por ello, los expertos de la revista *Science* reclaman "un mecanismo de control nuevo para ver hasta dónde va a llegar este fenómeno".

La picadura del mosquito sigue siendo la principal causa de muerte producida por un animal en el mundo"

A pesar de los riesgos, el mosquito es "fundamental para el sostenimiento de la cadena ecológica", siendo alimento para murciélagos, aves, roedores y anfibios. Además, contribuyen a la polinización y a la limpieza de las aguas, por lo que su extinción no es una opción.

Sin embargo, su proliferación descontrolada supone una amenaza sanitaria. Como ha recordado Alcalde, "la picadura del mosquito sigue siendo la principal causa de muerte producida por un animal en el mundo". Este equilibrio entre su papel ecológico y el riesgo para la salud convierte su expansión en un asunto de preocupación mundial.