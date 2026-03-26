Castellón se adelanta al verano y lanza una ofensiva contra los mosquitos: "No podemos permitir que haya una eclosión"

La Diputación de Castellón ha intensificado los trabajos de control y prevención para evitar una plaga de mosquitos de cara a la Semana Santa. Las recientes lluvias y la subida de las temperaturas diurnas han creado el 'cóctel' perfecto para la proliferación de estos insectos. Así lo ha explicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés, en el programa 'La finestra de la provincia' de la Cadena COPE, donde ha señalado que el objetivo es actuar antes de que los insectos lleguen a su fase adulta.

Tenemos que ir a matar las larvas, no a los mosquitos" José María Andrés Diputado de Medio Natural

Durante las últimas dos semanas, tres equipos han trabajado diariamente en la vigilancia y tratamiento de las zonas del litoral, desde el norte hasta el sur de la provincia. La estrategia, según Andrés, es clara: "Tenemos que ir a matar las larvas, no a los mosquitos. Los mosquitos ya causan molestias, las larvas no". Una revisión técnica ha corroborado que "casi el cien por cien de las larvas estaban muertas", evitando así una eclosión masiva que pudiera afectar a residentes y a los turistas que visitarán la provincia.

Hacia una provincia más sostenible

Por otro lado, el diputado, también responsable del área de Transición Energética, ha informado sobre la modificación del reglamento de alumbrado público. La Diputación ha ampliado las ayudas a municipios de hasta 1.000 habitantes, lo que permitirá llegar a 21 localidades más que antes, cuando el límite estaba en 500 habitantes.

El programa consiste en la sustitución de las bombillas convencionales por luminarias LED y la adecuación de los cuadros de telemando, lo que genera un menor consumo energético y económico. Con una inversión de 1,2 millones de euros en los dos últimos años, se ha actuado en 22 municipios, logrando un ahorro del 30% en el consumo.

Es una apuesta decidida para la sostenibilidad real de nuestra provincia" José María Andrés Diputado de Medio Natural

Según Andrés, esta medida es "una apuesta decidida de esta diputación, dirigida por nuestra presidenta Marta Barrachina, para la sostenibilidad real de nuestra provincia". El objetivo final es consolidar una provincia "más eficiente y más sostenible", apoyando especialmente a los pueblos más pequeños.