Una irlandesa hace el Camino de Santiago y lo que escucha en Pamplona le lleva a Sevilla: "¿Cómo puedo conocerla?"

Hay decisiones vitales que no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Y a veces, incluso, con el alma. Así lo vivió Lisa Burns, una mujer nacida en Irlanda y criada en Mánchester, que no se reconocía del todo en ninguna tierra... hasta que conoció Andalucía. Su historia ha emocionado esta semana a los oyentes de Poniendo las Calles, el programa de Carlos Moreno 'El Pulpo' en la radio de la COPE, donde relató cómo un simple viaje se convirtió en un profundo proceso de transformación espiritual y personal.

Del norte al sur

“Yo siempre he sido creyente, con mis momentos, claro, de dificultades con la fe”, explicó Lisa. Pero fue en España donde esa fe encontró un nuevo significado. Todo comenzó con el Camino de Santiago, una peregrinación que duró un mes y que cambió su manera de ver el mundo. “Entendí que me había enamorado de España y también de su idioma”, confesó.

Aunque su llegada al país fue por el norte, Pamplona no fue su sitio. “No todos los sitios son para todo el mundo”, recuerda con honestidad. Durante una noche difícil, entró a rezar a una iglesia. “Estaba de bajona, y entré en una capilla rezando, rezándole a San Ignacio de Loyola y a la Virgen”. Aquella noche, un grupo de jóvenes comenzó a tocar canciones, y la última de ellas lo cambió todo: “El Ave Rociera me robó el corazón. Sentí la cercanía del Señor, de la Virgen. Fue como un flechazo”.

Sevilla, la llamada del alma

Desde aquel momento, su destino estaba escrito. Al buscar en internet la canción que tanto le había emocionado, encontró que se trataba de la Salve Rociera. “Me enteré de que esa canción está vinculada con la Virgen del Rocío. ¿Y cómo puedo conocerla? Hay que ir a Andalucía”.

Lisa Burns

Sevilla fue su elección. No por azar, sino porque allí descubrió que su fe podía vivirse con libertad y alegría. “Era como si Sevilla me hubiera llamado a mí”, asegura. Hoy tiene claro que su sitio está allí y que no se imagina viviendo en otro lugar: “Es mi intención quedarme aquí para siempre”.

Lisa no solo se integró, sino que se hizo hermana de la Macarena, de San Gonzalo, de los Javieres y de la Madre de Dios del Rosario. Su vínculo con la ciudad se materializa especialmente en la música: forma parte de la coral de la Macarena, donde canta y ensaya con devoción. “Es un compromiso que merece la pena. Aunque gastas muchas horas ahí, estás cerca de la Virgen, cerca del Señor. Y no hay nada más bonito”.

Su comunidad la conoce con cariño como "la guiri cofrade", una mujer que ha hecho de su vida un testimonio de fe sin complejos. “La belleza es una herramienta evangelizadora”, afirma, y ella ha encontrado esa belleza en el cante, en las hermandades y en cada rincón de Sevilla.

En un tiempo donde muchos buscan su identidad en raíces pasadas, Lisa la ha encontrado en la Semana Santa andaluza, en una cultura que no es de sangre, pero sí de alma. Como ella misma resume, fue la Virgen del Rocío la que supo llegar hasta su corazón “utilizando lo que más me gusta: la música”.