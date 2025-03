Una inglesa entra en una iglesia, se enamora de la Semana Santa de Sevilla y hace una advertencia a los católicos: "No hay nada peor"

Lisa Burns derrocha arte andaluz por los cuatro costados. Irlandesa criada en Mánchester, encontró su lugar en el mundo hace ocho años cuando llegó a Sevilla. Se impregnó de la cultura hispalense, sobre todo en lo que tiene que ver con el universo cofrade.

Todo empezó cuando la británica hizo el Camino de Santiago durante un mes entero. Durante la peregrinación entendió que se había enamorado de España y de su idioma, que apenas hablaba. En ese momento, tomó una decisión que le cambió su vida: “Me dije de vivir año como máximo en España para aprender el idioma. Al principio estaba en Pamplona pero no es lo que estaba buscando, necesitaba un ambiente donde la gente hablara mucho y la gente fuera supersociable para aprender el idioma”, ha relatado en 'Ecclesia al día'.

Su camino ya estaba trazado: el sur. Faltaba por determinar la ciudad en la que se instalaría. Lo tuvo claro en la capital navarra, cuando accedió a una capilla y escuchó a un grupo de jóvenes interpretar la 'Salve Rociera': “Era la primera vez que lo escuchaba y me enamoré por completo”.

Lisa Burns deseaba vivir en un lugar donde se cantara con aquella alegría. Ya en su casa, buscó en el ordenador el nombre de una canción que tuviese como estribillo el 'olé, olé, olé' de la 'Salve Rociera': “Era la Virgen del Rocío, que estaba en Andalucía”.

Lisa Burns vive su fe "sin complejos" en Sevilla: ya es hermana de cuatro cofradías

En la capital andaluza, la británica se sentía como en casa, ya que podía expresar públicamente su fe sin sentirse juzgada, a diferencia de lo que ocurría en Manchester: “Mi familia es irlandesa, y siempre he estado rodeado de católicos, pero cuando estaba en Reino Unido me sentía fuera de lugar totalmente, la gente me miraba mal, cuando decía que iba a la iglesia me trataban como una loca, un bicho raro. En Sevilla puedo decir sin complejo que soy creyente”, ha explicado en TRECE.

Lisa Burns se impregnó de la Semana Santa sevillana, haciéndose hermana de la Macarena, San Gonzalo, Los Javieres o de la Madre de Dios del Rosario... y no más porque el sueldo no le da para tantas cuotas: “Estoy más tiesa que la mojama”, apunta entre risas en un perfecto castellano.

Burns tiene especial vínculo con la Coral de la Macarena, donde pasa horas y horas cantando y ensayando con el coro en el interior de la Basílica: “Siempre digo como me pase más horas en la Basílica me voy a meter un colchón”.

Es un compromiso que conlleva tiempo, pero “muy bonito, un privilegio cantar a la Virgen de la Macarena y al Cristo de la Sentencia”, cofradía que procesiona por las calles de Sevilla en la Madrugá.

Lisa Burns anima a los cristianos a no perder nuestra identidad: "La vida cofrade en Andalucía es maná en el desierto"

En este sentido, Lisa Burns asegura que los creyentes deben aplicar la frase que tanto empleaba Juan Pablo II, 'No tengáis miedo', pese a que haya un sector de la sociedad que no comprenda el amor a Cristo.

“La vida cofrade en Sevilla y Andalucía es maná en el desierto porque estamos en crisis, la Iglesia está en crisis en el mundo occidental. Yo soy de Escocia e Irlanda y me criaron en Manchester y he visto lo que es el declive de una identidad religiosa, una identidad espiritual y cultural porque la gente ya no recibe catequesis, no sabe ni lo que está rechazando. La gente rechaza la Iglesia pero sin conocer ni un precepto de la Iglesia, ni saber quien es judas Iscariote ni San José”, ha reflexionado.

De ahí que para la británica, la Semana Santa y la vida cofrade sea “el salvavidas de la Iglesia”, por lo que insta a los católicos a mantener la tradición: “No hay nada peor que perder la identidad de tu cultura”, ha alertado.