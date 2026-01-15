La vuelta de las vacaciones a menudo trae consigo un aumento en las crisis de pareja y las rupturas. Uno de los temas más controvertidos es el equilibrio entre la privacidad personal y la transparencia. Para arrojar luz sobre esta cuestión, el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha contado con la intervención de la psicóloga Macu Gortazar, quien ha analizado qué se debe compartir y qué no en una relación.

Los acuerdos, la clave de cada pareja

Gortazar subraya que la comunicación es clave, pero no todas las parejas funcionan igual. “Cada pareja es un mundo y no a todo el mundo le funcionan las mismas cosas”, explica. Lo fundamental es establecer acuerdos y unas “reglas del juego” que sean cómodas para ambos. La psicóloga señala que uno sabe que está traspasando un límite “cuando estás haciendo algo que sabes que no va a gustar, que sabes que la otra persona igual no...”.

Para la experta, el problema no es tanto la cantidad de comunicación, sino la calidad. No se trata de “hablar por hablar, sino hablar bien”. Muchas veces, el conflicto nace de una percepción de desequilibrio, donde uno de los miembros siente que está aportando más que el otro. Este sentimiento puede derivar en reproches y falta de entendimiento.

La gran mayoría de problemas de las parejas tienen que ver con la sensación de yo parece que doy más que tú o yo parece que te cuento más cosas de las que tú me cuentas a mí"

Alamy Stock Photo Una pareja joven discutiendo en casa

¿Privacidad, ocultación o infidelidad?

Distinguir entre mantener la privacidad y ocultar información relevante es complejo. Según Gortazar, lo que se considera “relevante” depende de cada pareja y sus normas. Un ejemplo claro es la definición de infidelidad: “Hay muchas parejas que para para ellas la infidelidad, pues, es una cosa, y hay otras que incluso el límite está en otra, el hecho de que tú mires o pienses en otra persona, ya es ser infiel”.

El uso del teléfono móvil es otro campo de batalla común. Mientras algunas parejas no tienen problema en compartirlo, para otras es un límite infranqueable. La clave, insiste Gortazar, es “poner esas normas encima de la mesa para que a los dos nos funcionen”. La desconfianza suele nacer de la falta de diálogo sobre estos límites, lo que lleva a inferir intenciones negativas que “muy probablemente no existan en la gran mayoría de los casos”.

Inquiramos menos y preguntamos más, porque muchas veces la respuesta igual es muchísimo más sencilla, mucho más simple y mucho más inocente de lo que nosotros pensamos"

En este sentido, la psicóloga ofrece una herramienta para evitar discusiones innecesarias: “Es mucho más fácil preguntar ‘oye, ¿y por qué no me lo has contado?’, que decir ‘es que no me lo has contado porque te lo has callado’”. Este cambio de enfoque puede desmontar la bola de nieve de la desconfianza antes de que crezca.

Alamy Stock Photo Pareja frustrada discutiendo y teniendo problemas matrimoniales

Señales de alerta y el camino a la solución

Hay señales que avisan de que es necesario hablar más claro. Entre ellas, Gortazar destaca el tener “personas de confianza a las que les cuentas tus cosas frente a lo que le cuentas a tu pareja”, un aumento de la “irascibilidad” o un “cierto rencor”. Estos son indicadores de que la confianza se ha deteriorado y es momento de actuar.

La solución empieza por la autoconciencia: ser sincero con uno mismo sobre lo que se necesita y lo que no se está recibiendo. El siguiente paso es transformar esas necesidades en peticiones concretas y buscar un espacio de tranquilidad para hablar. Para Gortazar, encontrar un equilibrio que funcione para ambos es lo que fortalece a la pareja y conduce a una felicidad que, a veces, puede ser conjunta y otras, separada.