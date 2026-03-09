El presidente y el entrenador del CD San Luis dan sus explicaciones en Tiempo de Juego por la agresión de un jugador al árbitro y la destitución de un directivo por el polémico comunicado

El fútbol regional asturiano ha vivido un episodio de extrema gravedad. Durante el partido de Tercera Asturfútbol entre el Llanera B y el CD San Luis, un jugador de este último equipo agredió al árbitro tras señalar un penalti en contra en el minuto 77. El futbolista propinó un puñetazo al colegiado, lo derribó y trató de darle una patada en el suelo.

Un comunicado que desata la tormenta

La situación se agravó tras el partido, cuando el club de Langreo emitió un comunicado oficial en el que, lejos de condenar los hechos, defendía al futbolista. La autoría del texto correspondió al secretario general del club, quien resultó ser el hijo del presidente, de 24 años y antiguo árbitro.

El presidente del CD San Luis, José Luis Blanco Antón, intervino en el programa 'El Tertulión de Tiempo de Juego' para desautorizar completamente la versión del club. Blanco anunció la destitución inmediata de su hijo como secretario general y condenó rotundamente la violencia. "Yo condeno toda agresión, y me están condenando a mí y al club", aseguró.

El jugador, apartado y el entrenador, crítico

El presidente también confirmó que el jugador agresor ha sido apartado del equipo. Por su parte, el entrenador, Marco Antonio Iglesias, lamentó que el futbolista "soltó toda la adrenalina que tenía" por problemas personales, pero insistió en que la agresión es intolerable. Iglesias fue muy crítico con el comunicado, al que acusa de haber magnificado el escándalo: "Nadie se acuerda del fútbol modesto nada más cuando pasan esas cosas tan graves", afirmó.

El técnico también cuestionó la actuación del colegiado tras el puñetazo, argumentando que no siguió el protocolo. "El árbitro es el más perjudicado porque es el que lleva la agresión", reconoció Iglesias, pero añadió que "lo que tenía que hacer era parar el partido, llamar a la policía y que en ese momento el futbolista, si tuviera que ir detenido, que fuese detenido".

Denuncias de racismo y una amenaza aclarada

El presidente del club aprovechó para denunciar otro incidente grave ocurrido en el mismo partido. "Tengo un jugador de color en el equipo, lo insultaron todo el día y el árbitro no puso nada en el acta", denunció Blanco, lamentando que no se aplicara el protocolo contra el racismo.

Finalmente, el entrenador Marco Antonio Iglesias aclaró una presunta amenaza al árbitro que constaba en el acta. Explicó que su frase "como digas lo nuestro y no lo de ellos, voy a matarte" fue una expresión coloquial asturiana. Aclaró que "para matarte" en Asturias no es una amenaza literal, sino una forma de expresar incredulidad o enfado, y que el colegiado, al no ser de la región, pudo malinterpretarla.