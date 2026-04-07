Charo, celadora: "Llevo 30 años cotizados y me parece una vergüenza, te quitan de tu sueldo siempre 200 euros, imagínate lo que cobraré"

El programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, con Bea Calderón y Cristina Carazo, ha abierto sus micrófonos a los oyentes para debatir sobre un tema que genera pavor a la mayoría: la declaración de la renta. Con el inicio de la campaña fijado para el próximo 8 de abril, la incertidumbre y el enfado son los sentimientos predominantes entre los contribuyentes que comparten sus experiencias.

El peligro de aceptar el borrador a ciegas

Una de las advertencias más repetidas durante el programa, tanto por los presentadores como por los propios oyentes, es el riesgo de aceptar el borrador de Hacienda sin revisarlo. Los expertos avisan de que, aunque pueda parecer la opción más cómoda, a menudo contiene errores u omisiones. Como se ha recordado en el espacio, es fundamental no aceptar el borrador a ciegas, ya que las equivocaciones pueden costar caras.

Si el error perjudica a Hacienda, el contribuyente se expone a una buena multa, pero si el fallo es a favor de la administración, simplemente dejará de percibir un dinero que le corresponde. Esta idea la secunda Pepe, un oyente que afirma que su hermana, gestora de profesión, es quien se encarga de su declaración. Según su experiencia, "el borrador de Hacienda siempre miente a favor de ellos".

El borrador de Hacienda siempre miente a favor de ellos"

Declaración de la Renta

Testimonios de resignación y enfado

El sentir general de los 'ponedores' oscila entre la resignación y el enfado. Rodrius, desde Valladolid, comenta que "siempre me sale a pagar, y me fastidia, porque no me gusta cómo se gestionan mis impuestos". Por ello, prefiere delegar el trámite en una gestoría. Otros, como Ángel Rubio, optan por esperar a la atención presencial en la delegación de Hacienda, señalando que le "sale a pagar un poquito, porque antes me han retenido un buen pico". Para casos como el suyo, en los que la devolución es habitual, existe la opción de solicitar un aumento en la retención del IRPF.

Pero el testimonio más contundente ha sido el de Charo, una celadora que ha expresado su profunda indignación. "Llevo 30 años cotizados y me parece una vergüenza", ha afirmado, lamentando la alta carga fiscal que soporta. La oyente ha detallado su situación personal: "Te quitan de tu sueldo siempre 200 euros, imagínate lo que cobraré". Su caso refleja el hartazgo de muchos trabajadores.

Alamy Stock Photo Lápiz sobre el extracto de detalles de la nómina

Llevo 30 años cotizados y me parece una vergüenza"

A pesar del malestar generalizado, en el programa también se ha recordado que el pago de impuestos es el pilar que sustenta el estado de bienestar. Aun así, es importante que los contribuyentes conozcan todas las vías para optimizar su resultado, como por ejemplo, informarse sobre la guía de la Renta con los seguros que desgravan para poder ahorrar dinero en la declaración final.