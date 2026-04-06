Irene Gil, experta en fiscalidad: "Si has estado desempleado y para tu nuevo trabajo te has tenido que mudar, te puedes deducir 2.000 euros en la Renta"

La experta en fiscalidad Irene Gil, conocida en redes sociales por su cuenta de TikTok @tuexpertafiscal, ha alertado sobre uno de los errores más frecuentes a la hora de presentar la declaración de la Renta. Según explica en un reciente vídeo, el fallo está en no revisar el borrador. "Mucha gente cree que si eres trabajador tienes que aceptar el borrador directamente porque ahí ya aparece lo que has ganado, y aquí es donde viene el error, porque no te aplicas los gastos que te puedes deducir", señala la asesora.

Gastos deducibles más allá del borrador

Gil detalla una serie de gastos que los trabajadores por cuenta ajena pueden incluir en su declaración para rebajar la factura fiscal. Aunque las cotizaciones a la Seguridad Social ya suelen aparecer en el borrador, existen otros que deben introducirse manualmente. Entre ellos se encuentran las cuotas pagadas a sindicatos y los pagos a colegios profesionales, siempre que la colegiación sea obligatoria para desempeñar la profesión. Además, también se pueden deducir los gastos en abogados si se ha tenido que demandar a la empresa.

EFE/ Alejandro Lopez Una mujer sale de la Delegación Especial de Madrid e la Agencia Tributaria

La clave: la deducción por movilidad geográfica

La experta destaca una casilla fundamental: la de "otros gastos deducibles", que supone una deducción automática de 2.000 euros para todos los trabajadores. Pero la deducción más importante, y que da título a su consejo, es la de movilidad geográfica. Según Gil, "si has estado desempleado y para tu nuevo trabajo te has tenido que mudar, te puedes deducir 2.000 euros en la Renta". Tal como recuerda la gran novedad de este año en la declaración, esta deducción no se aplica automáticamente y hay que buscarla.

Si has estado desempleado y para tu nuevo trabajo te has tenido que mudar, te puedes deducir 2.000 euros en la Renta"

EFE/ Alejandro Lopez Varias personas acceden a una de la oficinas que la Agencia Tributaria tiene en Madrid

Esta ayuda por traslado se suma a la deducción general, y la experta añade que las personas con discapacidad pueden deducirse una cantidad aún mayor. No obstante, aclara que gastos como "la gasolina si vas a trabajar o los bienes que te compres para el trabajo" no son deducibles para los asalariados. Por ello, insiste en la importancia de no conformarse con la primera versión que ofrece Hacienda.

Mucha gente cree que si eres trabajador tienes que aceptar el borrador directamente porque ahí ya aparece lo que has ganado, y aquí es donde viene el error"

En definitiva, la recomendación de Irene Gil es clara: "aprovéchate" de todas las opciones de gastos deducibles disponibles. Revisar el borrador con atención y aplicar todas las deducciones a las que se tiene derecho, como los beneficios fiscales de algunos seguros que desgravan, puede suponer un ahorro significativo para los trabajadores en el resultado final de su declaración.