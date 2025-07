Un camionero de Albacete va conduciendo, se cruza con otro coche y no olvida lo que vio: "Sin pantalones, ni nada"

En las madrugadas de España, cuando muchos duermen, Poniendo las Calles sigue en antena con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Es entonces cuando surgen historias como la de Amadeo, un camionero de Villamalea, Albacete, que llamó en directo para compartir su experiencia nocturna en ruta y su trabajo en uno de los eventos deportivos más importantes del país: La Vuelta Ciclista a España.

La historia de Amadeo

“Salí de casa a las cuatro y media”, contó Amadeo en la antena de COPE, mientras conducía hacia Seseña para hacer una entrega. Pero lo interesante de la charla no fue solo su ruta o su oficio, sino la pasión con la que desempeña su trabajo, especialmente cuando se trata de su papel dentro de La Vuelta. “Este es el quinto año que voy. Llevo medios de comunicación, radio y televisión. Un compañero lleva el pódium, yo llevo a los de la radio”, explicó.

Su camión, un vehículo que simboliza la logística detrás del gran espectáculo ciclista, será vinilado con nueva publicidad. “Hay que hacer pequeños retoques, porque la empresa sigue siendo la misma y queremos que el camión luzca perfecto”, añadió.

Alamy Stock Photo MAN TGX DK70 ZXH

La Vuelta, para Amadeo, no es solo una faena más. Es una experiencia que le conecta con la gente, con los niños que piden gorras, camisetas o bidones de ciclistas, y con los propios profesionales del deporte. “Son gente normal, muy buena gente”, dijo, al recordar a corredores del equipo Jumbo-Visma y a sus familias.

Desde la cabina, se ve todo

Con más de tres metros de altura sobre el asfalto, Amadeo tiene una perspectiva privilegiada. Y eso le ha llevado a presenciar escenas que muchos conductores ni imaginan. “Me he cruzado con un coche en el que el conductor iba con un batín… y desnudo de cintura para abajo. Sin pantalones ni nada”, relató, provocando la sorpresa de 'El Pulpo'.

Desde su camión, Amadeo ve comportamientos cotidianos que, aunque sorprendentes, forman parte de su día a día: gente maquillándose, usando el móvil o incluso comiendo. Y, sin embargo, lo que más le frustra es la falta de respeto hacia la conducción de vehículos pesados. “Nosotros no podemos ir a más de 90. Muchos coches creen que les estamos presionando, pero no es así. Frenar un camión con 40 toneladas no es lo mismo que frenar un coche”, reivindicó.

Alamy Stock Photo Man TGX solo cabina; circulando por autopista

También lamentó la falta de uso de intermitentes: “En las rotondas es fundamental saber a dónde va el coche. Nosotros necesitamos tiempo para reaccionar”.

Pero Amadeo no solo ve desde lo alto. También siente. Le gusta observar a las familias que viajan juntas en verano, los que disfrutan de su tiempo libre mientras él trabaja. Y pese a las dificultades de la carretera, su entusiasmo no se apaga. “Para mí, conducir un camión es un gustazo. Me lo paso muy bien. Es un trabajo espectacular”, confesó.

Carlos Moreno ‘El Pulpo’ cerró la conversación dándole la bienvenida oficial como Ponedor de Calles, con un diploma simbólico que, sin duda, tendrá un sitio especial en la cabina de su camión. Y es que, como bien se dijo en antena, “el día que paren los camioneros, se para España”.