Jon Uriarte: ''Le buscamos otro trabajo a Iceta''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

El Parlament rechaza la elección de Miquel Iceta como senador autonómico. En 'La Linterna' vamos más allá. Ya que nadie le quiere, ¿qué hacemos con Iceta? Jon Uriarte le ayuda a buscar un futuro.

Ni en Cataluña ni en Madrid. No hay Quorum para decidir dónde debe estar Iceta. Como la cosas siga así, ahora que vuelve la carrera espacial lo mismo acaba en la otra punta de la galaxia. Lo cierto es que ha habido guerra submarina en el Parlament hasta la decisión final. Nos podemos imaginar como fue la elección.

¿Qué pasa con Iceta?, ¿Por qué no le quieren los de esquerra, pese a los guiños que les ha lanzado tantas veces? Lo mismo es el clásico colega que hay en todos los grupos. Debemos advertir que Iceta no se rinde, pero de poco le ha servido hasta ahora insistir que sería un error no votarle.

Y ya que hablamos de pedir apoyo, ¿por qué no pide apoyo al Partido Popular? En realidad no lo vemos. Si manda a alguien de su parte y llama a la puerta de PP, a lo mejor no hay nadie para abrirle. ¿Y si rompe con todo y busca hueco en otro trabajo? No sería tan raro porque Iceta tiene unas cualidades. Sabe bailar y cantar.