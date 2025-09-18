Jon Uriarte, periodista vasco de Herrera en COPE: "Hay dos cosas que pueden romper una pareja; idiota es lo más fino que te pueden decir"

Alberto Herrera, desde Catarroja, ha querido descubrir cuál es el nombre más raro que ha escuchado. Es el tema del día planteado a nuestros 'Fósforos'. En concreto, Omar ha explicado, llamando al 900.50.60.06, que "mi nombre le gustó a mi madre hace 45 años y no había muchos en España. Ahora cada vez somos más".

Gregorio ya no se pone tanto. El propio Goyo González, colaborador de 'Herrera en COPE' lo explica. Y, encima, cuando se trata de un nombre compuesto... pues se complica todavía más. Algo que 'sufre' él en su día a día.

Más allá de eso, han recogido también una noticia muy particular. E irónica. A partes iguales. Un avión de pasajeros tuvo que quedarse dando vueltas en el aire porque el controlador se había quedado dormido. Así, recuerda Jon que sucedió en el vuelo de Orly (París) a Córcega. Tardó "una hora en despertarse el hombre".

Y de esta noticia, realizamos en 'Herrera en COPE' un consultorio matrimonial: ¿hay que distribuirlo o los dos juntos en las tareas? El debate ha sido una realidad. Algunos apoyaban el hecho de que cada uno se dedique a lo que se les de mejor. "Los dos a la vez cocinando, es imposible. En Nochebuena, no podía. Mi madre, mi tía, los 4 ahí.... Imposible", ha relatado Toni Martínez.

Family Enjoying Christmas Dinner

Por otra parte, Jon Uriarte plasma su opinión personal con un evidente tono de ironía: "hay dos cosas que pueden romper una pareja, "montar en kajak o cocinar juntos. Idiota es lo más fino que te pueden decir".

"SOY MUY CONFIADO CON EL GPS Y, A VECES, ME LA HA JUGADO"

Más asuntos que recoge María José Navarro. La M-30 de Madrid introduce sistemas de navegación GPS para evitar perderse en los túneles. "Yo soy muy confiado con el GPS. Y a veces, me la ha jugado. Pero las personas que no tenemos orientación, tenemos que agarrarnos a algo", reflexiona Agredano, colaborador de 'Herrera en COPE'.

Autopista M-30 bajo la lluvia. Madrid

Por último, cerramos este tramo del programa con un chiste que ha recordado Jon Uriarte y del comandante Lara. "Antonio, ¿cómo te ha ido la operación de los oídos? Y dice: sí, ¿Irina?", algo que ha provocado las risas de todos los colaboradores.... aunque aseguraban que los hay mejores.

