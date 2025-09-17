La Universidad Politécnica de Valencia acoge un programa especial de 'Herrera en COPE'

Este viernes, a partir de las 06:00 h, ‘Herrera en COPE’ aterriza en Valencia. Lo hará de la mano de Jorge Bustos y Alberto Herrera, que emitirán en directo desde la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la mejor politécnica de España, según el ranking de Shanghái, el indicador de calidad académica más importante del mundo. Desde allí, los valencianos que lo deseen podrán formar parte del programa asistiendo como público con entrada libre hasta completar aforo.

A las 09.00 h, ‘Herrera en COPE’ entrevistará a Marián Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. Una entrevista en la que se abordarán algunas de las principales preocupaciones de los valencianos, como en qué punto están los avances en la reconstrucción tras la DANA.

A las 11.00 h, José Esteban Capillas, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, será entrevistado por Alberto Herrera y dará a conocer más detalles sobre el acuerdo de colaboración que recientemente ha formalizado con la Universidad de Beihang. Este acuerdo supondrá para la UPV el salto al continente asiático estableciendo un campus en Hangzhou, la capital tecnológica china por excelencia.

Vuelve a Valencia

La última vez que el programa estuvo en la Comunidad Valenciana fue el pasado mes de diciembre, para narrar la Navidad tras el paso de la DANA. Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera recorrieron algunas de las zonas más afectadas para contar de primera mano la realidad que atravesaban localidades como Alfafar y Paiporta, en un despliegue que implicó a los principales programas de COPE.

Este jueves, en la víspera del programa especial, Alberto Herrera emitirá desde algunos de los escenarios más afectados por la DANA para conocer la situación y las necesidades de sus vecinos a punto de cumplirse un año de la catástrofe.

Valencia se convierte así en la primera parada de una gira en la que ‘Herrera en COPE’ promete recorrer toda España para estar cerca de los oyentes y mantener el pulso de lo que ocurre en todo el territorio nacional.

Sobre ‘Herrera en COPE’

De lunes a viernes, desde las 06.00 hasta la 13.00h con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, el programa apuesta por una nueva forma de ver y contar la actualidad, combinando para ello la mejor información y el mejor entretenimiento.

Una fórmula que ha consolidado a Carlos Herrera como líder del crecimiento en el ‘prime time’ radiofónico y ha llevado a COPE a lograr su mejor dato en la historia. Según la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM), el programa suma 273.000 oyentes (+11%) y ya son 2.763.000 las personas que cada día buscan en ‘Herrera en COPE’ la mejor información y el mejor análisis con la voz más influyente de la radio.