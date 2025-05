La única vecina de un pueblo de Jaén que tuvo luz e Internet durante el apagón gracias a este objeto

Publicado el 01 may 2025, 14:04 - Actualizado 01 may 2025, 14:10

Mientras el pasado lunes, toda España se quedó a oscuras a partir de las 12:33 de la mañana por el apagón eléctrico, una pequeña localidad de montaña llamada Oseja de Sajambre, en la provincia de León, siguió su vida como si nada.

Este municipio, enclavado en los Picos de Europa, lleva más de una década preparado para situaciones de aislamiento. Y es que, a raíz de los cortes frecuentes que sufrían durante los temporales de nieve y viento, su Ayuntamiento impulsó un sistema de funcionamiento en isla, también conocido como "islanding".

Qué es el sistema de funcionamiento en isla o "islanding"

Gracias a este sistema, este pueblo leonés, de apenas 226 habitantes, fue uno de los pocos lugares de nuestro país que no perdieron la luz durante la crisis.

En 'Mediodía COPE' te explicamos qué es y en qué consiste este sistema de funcionamiento en isla o "islanding".

En tener su propia central hidroeléctrica, situada en el valle, que, cuando detecta que se ha interrumpido el suministro desde la red nacional, asume el abastecimiento local, desconectándose automáticamente y asegurando la continuidad.

Pero no solo han tenido esta suerte en Oseja de Sajambre. También en el resto de pueblos de esta comarca que no cuentan cada uno de ellos con más de 60 habitantes y que pertenecen a la España vaciada.

Normalmente, son los que más problemas de desabastecimiento suelen sufrir pero esta vez, su necesidad de supervivencia les ha salido bien.

Ángel vive en el concejo asturiano de Amieva, también en los Picos de Europa, y se alegraba estos días de no vivir en una gran ciudad porque, como nos dice, "aquí hay luz todo el tiempo, tenemos una plantilla eléctrica y como si no hubiera pasado nada" el pasado lunes.

la vecina de un pueblo de jaén que tuvo luz e internet durante el apagón

En este caso, la normalidad perduró en municipios enteros, sin embargo, en la localidad de Valdepeñas de Jaén, solo una vecina fue la afortunada.

Mientras el resto de habitantes se quedaban en negro, la casa y la explotación ganadera de Lourdes Perona siguió funcionando como si nada en esta localidad jienense.

Tuvo luz e Internet todo el día e, incluso, pudo hacer la comida sin problema, gracias a las placas solares con acumuladores de energía que tiene instalados.

Todo un éxito para Lourdes y su familia el día del apagón en el que pudieron "encender la luz, conectar una radio e Internet por satélite".

Además, también pudieron cocinar porque "tenemos cocina de gas".

Europa Press Pantano del Quiebrajano de Valdepeñas de Jaén (Jaén)

A Lourdes las placas solares le salvaron la vida. Sin embargo, a Miguel Ángel, tenerlas instaladas en su casa de Valdemoro, Madrid, ese día le sirvió de poco al no estar completados con el sistema back up, ya que como asegura en COPE "cuando me hicieron la instalación y pregunté por eso, me desaconsejaron hacerlo por el precio que tenía y porque en ese momento no había apagones".

Aunque los paneles solares de Miguel Ángel estaban a pleno rendimiento y las baterías completamente cargadas, en su casa no había luz porque les faltaba ese back up del que todo el mundo habla estos días y que es la función de respaldo que convierte el sistema de autoconsumo en una verdadera isla energética.

Ahora, Miguel Ángel está pensando en instalarlo y tener así "garantías" frente a futuros apagones y de los microcortes que sufren en la localidad.

así es la energía fotovoltaica en españa

En 2024 España ha cerrado una generación renovable, un 10,3% superior a la del año anterior. Esto quiere decir que el 56,8% de toda la electricidad generada en nuestro país durante el año pasado empleó fuentes naturales como el viento, el sol o el agua para su producción.

Actualmente, la energía fotovoltaica es la segunda fuente de energía en generación en España, por detrás de la eólica y casi al mismo nivel que la nuclear. De hecho, durante 2024, más de 50.000 familias decidieron instalar autoconsumo.