54 años abierta y cámaras de cine: Mediodía COPE visita la tienda de fotos que ha resurgido gracias a TikTok

Cientos, miles de cámaras analógicas que cuentan historias de hace 50, 60 o 70 años. Cada una con su carrete, alguna más maltrecha, pero todas con algo que decir. Es lo que te encontrarás si vas a la tienda de fotografía de Antonio del Solar, que tiene en una calle céntrica de Madrid y que, en los últimos días, ha recibido colas enormes de jóvenes que quieren entrar.

¿El motivo? Que una usuaria de TikTok había publicado que aquel hombre, que roza los 80 años, se estaba jubilando y ponía toda su tienda en liquidación. Algo hay de cierto en eso, y es que Antonio sí está en proceso de jubilarse, pero no pone nada a la venta ni piensa en liquidarlo. Aunque, igualmente, admite que le ha encantado ver a tanta cantidad de jóvenes que querían ver una de sus cámaras.

Entonces, María, esa usuaria de TikTok que había difundido el error, fue a la tienda a disculparse y a decir que la tienda no se liquidaba. Pero sí, la simpatía y cercanía de Antonio hicieron que las colas siguieran sucediéndose. Puede que vayas a la tienda y no encuentres ninguna ganga, pero sí maravillas que tienen mucha historia.

Y lo decimos por experiencia, ya que en Mediodía COPE nos hemos trasladado hasta ahí para comprobarlo con el propio Antonio.

Una colección con muchos años de historia

La historia de Antonio es una de esas que comienzan de una forma simple pero que, a medida que van pasando los años, cambian y se vuelven más complejas y bonitas. Y es que él empezó en esta profesión hace 54 años reparando cámaras, pero le gustaron tanto que, al final, acabó coleccionándolas, un proceso que comenzó hace 40 años.

"Al estar en el gremio me dio todas las posibilidades de adquirir material. Cuando llegó lo digital la gente se deshacía de esto y las tiendas me mandaban cajas enteras, por eso tengo miles de cámaras y por eso tengo mucho material que procede de ahí" nos contaba. Y es que admite que, vender, no vende mucho, pero sí que le "da la vida entrar y ver las cámaras".





Así se sorprendió cuando llegaron tantas personas a ver sus cámaras, y admite que pasó un grandísimo rato con cada uno de ellos. "Me ha gustado mucho más verles que vender cosas, no tengo tanto porque soy coleccionista y nunca me he dedicado a la venta, he preferido que se llevasen cámaras para usar que estar aquí en una estantería sola. Pero nada más lejos que liquidar mi negocio".

Las cámaras más curiosas que ha llegado a coleccionar

60 o 70 años tienen algunas de las cámaras que colecciona. Con eternos carretes, fotos antiguas y negativos de los que no se ven, Antonio disfruta cada día de una profesión que empezó con una colección.

"Al ser coleccionista me gusta tener todas las posibilidades de cámaras antiguas" admitía. Y vaya que sí es así, porque se percibe perfectamente la magnífica colección que alberga a lo largo de estos años. Dice que le encantó poder ver a tanto joven porque, con ello, pudo enseñarles qué tipos de cámaras usaban sus padres, sus abuelos, sus tíos o sus primos y que, en realidad, tienen mucha historia aunque no sean digitales.

Entre los modelos más curiosos está uno que te suena mucho: la cámara de La Ventana Indiscreta. Sí, con ese gran objetivo por el que espiaba a sus vecinos. Y de ella, una curiosidad: "la palanca de carga de película está a la izquierda, algo que no es usual, o sea que es para zurdos" decía.

Otra curiosidad: lleva más de 40 años dedicándose a este negocio y es la primera vez que se ha hecho "viral". Y sí, le queda tiempo para jubilarse, pero disfruta mucho de la presencia de los más jóvenes.