Le dan a probar en Asturias a un canadiense un cachopo y su reacción se hace viral: "Verificación de guiri"

Cuando un plato o una cocina típica de un país se hace famosa, puede estar sujeta a muchas críticas. Habrá muchos que disfruten que un plato típico en concreto, mientras que otros pueden aborrecerlo. ¿Qué le parece a este turista canadiense el cachopo que le dan a probar en Asturias? El vídeo viral de TikTok muestra uno de esos choques culturales.

España es un país que cuenta con una gran gastronomía, muy conocida y popular en todo el mundo. Cada región cuenta con sus propias especialidades, que hacen de la gastronomía española una fusión de sabores, técnicas culinarias tradicionales y una gran variedad de ingredientes frescos.

De hecho, la comida española es una de las mejores a nivel mundial, así lo muestra el ranking The World's 50 Best Restaurants, donde tres de ellos son españoles. Sin embargo, cuando vienen los turistas se sorprenden con alguno de ellos y a veces no les llega a gustar del todo.

España es uno de los países más visitados anualmente, y no es de extrañar, con un buen clima, zonas costeras y culturales de gran interés y, por supuesto, una gastronomía cuyos platos más típicos como la paella se han convertido en un referente a nivel mundial.

Un cachopo

Si alguna vez has viajado a Asturias, es probable que hayas tenido el placer de degustar un auténtico cachopo asturiano, una comida que ha venido conquistando paladares desde hace décadas y que se ha convertido en un símbolo de la gastronomía de la región. Lo que el diccionario definía como un tronco seco y hueco de árbol, es ahora también un plato típico de este lugar.

Consiste en dos filetes de ternera grandes, entre los cuales se coloca jamón serrano y queso. Cabe destacar que este plato de carne se come frito y caliente tras ser empanado en harina, huevo y pan rallado. Además, se suele servir con guarnición de patatas y pimientos. Actualmente, son muchas las variantes que podemos encontrar.

Se trata de una receta con un origen un tanto incierto, si bien es cierto que existen teorías al respecto. Por un lado, tal y como sabemos gracias a La Voz de Asturias, el gastrónomo Eduardo Méndez Riestra sostiene que los cachopos fueron popularizados por el bar Pelayo de Oviedo durante los años 40.

Plato de cachopo.Ternera Asturiana

Sin embargo, algunas teorías dicen que el cachopo vendría de tiempos atrás. En cualquier caso, está claro que su popularización tuvo lugar en el siglo XX. Actualmente, no solo es un plato famoso en España, sino en otros lugares del mundo, como en Uruguay. Pero para comer uno original, no hay nada como Asturias.

"Verificación de guiri"

La receta se considera que tiene raíces en el filete a la milanesa italiano, pero los asturianos han sabido hacerla suya, creando una versión propia, hoy día inconfundible. El secreto del cachopo no solo reside en los ingredientes de calidad, sino también en la técnica de preparación. Esto es lo que sucede cuando prueba la elaboración un canadiense.

Lo que para muchos es un plato de culto y tradicional de Asturias, para otros es un plato de batalla, que triunfa gracias a su precio. Otros tantos lo comparan con otros platos similares, como el san Jacobo o el flamenquín, aunque no son lo mismo. A este joven turista parece que le da igual todo eso y su reacción en el vídeo viral de TikTok lo dice todo.