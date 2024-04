Rosa Dávila se confiesa “absolutamente a favor de cobrar por entrar al Teide y de limitar el acceso”

Las manifestaciones por un cambio de modelo turístico, en las que miles de canarios de las 8 islas salieron a la calle continúan generando diferentes reacciones en el ámbito político, económico y social del archipiélago. Hay que recordar que una de las principales reivindicaciones de los colectivos convocantes, es la inmediata puesta en marcha de una moratoria turística, amén de la implantación de una ecotasa, que tenga carácter finalista, y que sirva para la adecuada conservación de los espacios naturales en las islas, y que en algunos casos se encuentran masificados por la continua llegada de turistas.

Hay que destacar que, desde el ejecutivo regional, la consejera de Turismo, Jéssica de León, del Partido Popular, mantiene la postura del no a la ecotasa por el momento, en contra del posicionamiento de los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias. Y en ese contexto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dejado bien claro hoy en Herrera en COPE Tenerife su opinión favorable a esta polémica medida, así como a “cobrar por entrar a los espacios naturales y a poner límites a la entrada en esos espacios”.

"Soy absolutamente partidaria de cobrar por entrar al Parque Nacional del Teide"

“Tenerife no es un gran parque temático”, afirmó la presidenta, añadiendo que, “por eso, estamos estudiando que los turistas paguen por entrar en los parques naturales y no lo hacemos por una cuestión recaudatoria sino de respeto”. Sobre la evidente diferencia de criterio con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Dávila apuntó que “podemos ser socios, pero no somos clones”, enfatizando que “yo tengo mi opinión como presidenta del Cabildo y soy absolutamente partidaria de cobrar, siempre con un carácter finalista, por entrar al Parque Nacional del Teidey además limitar el acceso porque tiene la capacidad de carga que tiene”.

Y para que no quedara ninguna duda, repitió: “Yo soy favorable a la ecotasa, y a cobrar por entrar en espacios naturales. La consejera de Turismo puede tener su opinión, y yo como presidenta del Cabildo puedo tener la mía”.

Por último, en cuanto a la exigencia de una moratoria turística por parte de los colectivos convocantes, Dávila no fue igual de concluyente. La presidenta del Cabildo prefirió referirse a esta cuestión afirmando que “hay que analizar los efectos que la anterior moratoria tuvo en su momento”, añadiendo que “esto no es un sí o un no, la sociedad debe analizar muy bien este caso, porque esto no va de los próximos 4 años, sino de los próximos 30 años”.