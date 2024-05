La emoción de la familia de Domingo Tárrega por la coincidencia del ascenso del Castellón

El regreso del CD Castellón al fútbol profesional está rodeado de circunstancias especiales al producirse en plena conmemoración del centenario de la coronación de la Mare de Déu del Lledó como patrona de Castellón. Justo cuando se cumplían 100 años de la efeméride el equipo orellut vencía 2-3 en Murcia al detener Gonzalo Crettaz un penalti en el minuto 98 y el domingo ascendía cuando se conmemoraba el día de su patrona, además de materializarse cuando la imagen de la virgen iba a abandonar la concatedral de Santa María para regresar a la basílica.

Una de las personas que ha festejado en COPE el ascenso orellut es Juan Domingo Tárrega, hijo de Domingo Tárrega, ex presidente del club albinegro, el último presidente que dirigió al Castellón en Primera división. "No me pasa la saliva" decía.

Un 5 de mayo de 2024 el Castellón ascendía, día en el que Domingo Tárrega hubiera cumplido 90 años. "Lo que es la vida, las cosas no pasan por casualidad. Hoy es el cumpleaños de mi padre" relataba visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, aunque con fuerzas para exclamar: "¡Pam Pam Orellut!".

?????Santi Cañizares compara en @tjcope al Castellón con un campeón de Champions "pero con gol"https://t.co/4sOv0QbtH8 — Tiempo de Juego (@tjcope) May 6, 2024





Domingo Tárrega Bernal nació un 5 de mayo de 1934 y "yo creo que nos ha ayudado" desde arriba "a que estemos en el mínimo sitio en el que merecemos estar que es en el mismo sitio en el que él lo dejó, que es en Segunda".

Antes fue alcalde

Presidente del CD Castellón entre 1987 y 1994, con Domingo Tárrega el Castellón vivió su último ascenso a Primera división, categoría en la que no milita desde 1991. Además, en su mandato convirtió al club en Sociedad Anónima Deportiva. También se dedicó a la política, siendo alcalde de Benicàssim entre 1979 y 1983 y se dedicó a la construcción.