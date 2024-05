Al Barcelona se le va a hacer muy largo el final de temporada. Quedan solo cuatro jornadas de Liga y la derrota del sábado ante el Girona deja al equipo en tercera posición, a falta de doce puntos por jugarse. Es importante la pelea por el segundo puesto porque el ser subcampeones supone poder jugar la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí, lo que supone un ingreso de dinero clave para el equipo. Además, los azulgranas ya se han quedado fuera del Mundialito de Clubes, plaza que les ha quitado el Atlético de Madrid, y que hace que el Barça deje de ganar unos 50 millones de euros. Con los graves problemas económicos que tiene el club, el no poder aumentar sus ingresos con competiciones puede ser la clave para no recuperar la normalidad y provoca que no pueda seguir peleando por los grandes futbolistas.

Girona, 04/05/2024. Jugadores del FC Barcelona tras encajar uno de los goles durante el encuentro correspondiente a la jornada 34 de Primera División que Girona y FC Barcelona disputan hoy sábado en el estadio municipal de Montilivi, en la localidad gerundense. EFE/David Borrat.





Dura derrota en Girona

El Barcelona se enfrentaba al Girona este sábado con la necesidad de ganar por dos motivos: el no hacerlo provocaba que el Real Madrid se proclamara campeón de Liga tras haber ganado al Cádiz en el Santiago Bernabéu; y necesitaba esos tres puntos para asegurar la segunda plaza en el campeonato y no ser adelantado por el conjunto de Míchel, la gran sorpresa de esta temporada.

Al final, los azulgranas se volvieron a ver claramente superados por el Girona, que logró estar en el partido pese a que los de Xavi se adelantaron dos veces en el marcador y que, con la entrada de Portu, lograron ganar 4-2 y robar ese segundo puesto que da acceso a la Supercopa de España. Los de Míchel tienen ahora 74 puntos, uno más que el Barcelona.

En la rueda de prensa posterior a la derrota, Xavi volvió a sorprender a todos diciendo que en los dos partidos ante el Girona y los dos ante el Real Madrid, que supusieron cuatro derrotas para los azulgranas, habían sido mejores que sus rivales y que se habían merecido ganar.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, el técnico Xavi Hernández, y el director deportivo 'Deco'. EFE.





El entrenador azulgrana ha sido el gran protagonista de la temporada después de que en enero, tras perder contra el Villarreal en casa, anunciara que se marcharía a final de temporada. Desde ese día, Xavi dejó claro en varias ocasiones que no iba a cambiar de idea pero, hace diez días, el Barcelona anunció que el entrenador continuaría una temporada más después del acuerdo al que habían alcanzado en casa del presidente Joan Laporta. De esta manera, Xavi daba marcha atrás a su idea de marcharse y se decidía a cumplir el contrato que tenía firmado.

A pesar de que Laporta llorara de emoción en la rueda de prensa en la que se anunció la continuidad de Xavi, al presidente del Barcelona se le pudo ver muy enfadado en el estadio de Montilivi viendo caer a su equipo. Helena Condis informó en el Tertulión de Tiempo de Juego que a Laporta se le pudo escuchar claramente durante el partido gritar “esto no puede ser”.

La crítica de Juanma Castaño a Xavi

Juanma Castaño, director del Tertulión de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, fue muy duro con Xavi Hernández y su rueda de prensa posterior a la derrota ante el Girona: "Pensé que no se iba a repetir y se repitió: una rueda de prensa de Xavi profundamente decepcionante. Pensaba que había aprendido o que iba a poder hacer otro análisis pero si el diagnóstico es que la Liga se le ha ido por errores puntuales... pero si se cometen todos los días, son habituales. Y decir que el Barcelona ha sido superior en los cuatro partidos frente al Real Madrid y al Girona, no se lo cree ni el culé más cerrado. Este mensaje no sé quién se lo puede creer. Nadie en España tiene la sensación de que al Barça se le ha ido la Liga por errores puntuales".





