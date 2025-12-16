'El Rey de Reyes' conquista la taquilla española en su estreno navideño: suma un nuevo éxito internacional y se sitúa dentro del top 5 de nuestros cines

'El Rey de Reyes' (The King of Kings) ha consolidado su impacto en la cartelera española al convertirse en el estreno más taquillero de la semana, situándose inmediatamente por delante de Wicked: Parte II y alcanzando el puesto número 4 de la taquilla nacional. Un debut que la posiciona ya como una de las opciones cinematográficas más destacadas de estas fiestas navideñas, en un periodo clave para el cine familiar.

El liderazgo global del ranking continúa en manos de Zootropolis 2, pero El Rey de Reyes sobresale como el lanzamiento con mejor rendimiento del fin de semana, imponiéndose al resto de estrenos recientes, incluidos títulos familiares, franquicias consolidadas y propuestas de género. Su rápida escalada en taquilla confirma una excelente acogida por parte del público, especialmente entre las familias, convirtiéndose en una de las películas mejor valoradas de la temporada y en la incorporación más fuerte de la semana.

Este buen comportamiento en España se suma a la sólida trayectoria internacional del filme, que ya ha demostrado su atractivo en otros mercados. En Estados Unidos, la película superó los 60 millones de dólares de recaudación, consolidándose como un éxito comercial y reforzando su perfil como producción con recorrido global.

Actualmente, El Rey de Reyes se exhibe en más de 300 salas de cine de toda España, disponible tanto en versión original como doblada al castellano y al catalán, lo que amplía su accesibilidad y refuerza su posición como uno de los títulos familiares de referencia de esta Navidad.

UN VIAJE QUE CAMBIA VIDA

En la víspera de Navidad, Charles Dickens cuenta a su hijo la historia más grande jamás contada. Lo que comienza como un sencillo relato antes de dormir se transforma en un viaje que cambiará sus vidas para siempre. A través de la imaginación, el niño camina junto a Jesús en una aventura llena de emoción, ángeles, reyes malvados y milagros, redescubriendo el poder de la fe, la esperanza y la empatía.